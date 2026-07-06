Italiana Eni ingresa al mercado del litio chileno con inversión de US$ 225 millones en proyecto de estadounidense EnergyX

El movimiento de la gigante energética le otorgará una participación minoritaria en la compañía estadounidense y la opción de comprar hasta el 25% de la futura producción de Black Giant.

La empresa energética italiana Eni SpA dio este lunes su primer paso en el mercado del litio chileno. La compañía anunció una inversión de US$ 225 millones en Black Giant, el proyecto insignia de la estadounidense EnergyX, lo que le permitirá ingresar a la propiedad de la iniciativa como socio minoritario en la iniciativa ubicada en la Región de Antofagasta y asegurar una opción de compra sobre hasta el 25% de su producción futura de litio.

El movimiento de la multinacional de petróleo y gas se da en medio de la apuesta que está llevando adelante la firma por los minerales críticos y la transición energética, así como del crecimiento creciente de una lista de compañías petroleras que están incursionando en la minería del litio. Gigantes como Exxon, Chevron, Oxy y Equinor han ingresado recientemente al sector, desarrollando proyectos que extraen el llamado "oro blanco" a partir de salmueras generadas en pozos petroleros.

La inversión de Eni se suma a la participación de su brazo de capital de riesgo corporativo, Eni Next, en la financiación Serie B de US$ 50 millones de EnergyX en diciembre de 2022, y "amplía significativamente la asociación", dijo la estadounidense en un comunicado, asegurando los recursos necesarios para impulsar el Proyecto Black Giant hasta su pleno desarrollo comercial.

"Aliarnos con Eni en esta inversión estratégica marca un momento decisivo para EnergyX", comentó el fundador, presidente y CEO de EnergyX, Teague Egan. "Tras años de intenso trabajo y dedicación, este voto de confianza de Eni no solo valida el impacto del Proyecto Black Giant, sino también la solidez de la plataforma tecnológica DLE GET-Lit de EnergyX. Creemos que este proyecto se convertirá en la mayor operación de Extracción Directa de Litio (DLE) del mundo y transformará fundamentalmente la industria del litio al demostrar la viabilidad de tecnologías DLE disruptivas a escala comercial".

Desde la empresa europea, que transa en las bolsas de Milán y de Nueva York, la directora ejecutiva de Eni Next dijo que "seguimos apoyando a EnergyX con esta importante inversión en el proyecto de litio Black Giant. Eni Next ha sido accionista de EnergyX por cerca de 4 años, desde los inicios de la exploración. Esta mayor inversión en EnergyX por parte de nuestra matriz corporativa pone de manifiesto el éxito del portafolio de incubación y el flujo de acuerdos de la división de capital de riesgo corporativo".

Black Giant y la asociación

DF en enero de 2025. La startup norteamericana desarrolla su proyecto insigniia en las cercanías del Salar Punta Negra, al sur del Salar de Atacama, donde posee 44.000 hectáreas. Black Giant tiene una capacidad prevista para producir hasta 52.200 toneladas métricas anuales de carbonato de litio en sus primeras dos fases, con la estimación de iniciar la producción en 2027 , según dijo el mismo Egan aen enero de 2025.

"Si bien el gasto de capital total en el proyecto se estima ligeramente debajo de US$ 1.000 millones, incluidos los costos de financiamiento, una vez que las dos primeras fases estén plenamente operativas, se espera que el Proyecto Black Giant genere aproximadamente US$ 1.300 millones en ingresos brutos anuales, en base a precios actuales del litio de US$ 25.000 por tonelada métrica a mayo de 2026", declaró la compañía en el comunicado que dio cuenta de la transacción con Eni.

Cabe recordar que EnergyX -fundada en 2018- cuenta entre sus socios e inversionistas con nombres como General Motors y POSCO. Asimismo, tiene una Carta de Intención por US$ 690 millones del U.S. EXIM Bank para proporcionar todo el financiamiento de deuda requerido para el proyecto.

Además del desembolso de US$ 225 millones, la italiana apoyará al proyecto mediante colaboración técnica y experiencia en desarrollo upstream, aprovechando sus capacidades globales de infraestructura energética, equipos de ingeniería de subsuelo y experiencia operativa para ayudar a acelerar los plazos de desarrollo y los esfuerzos de comercialización.

Reuniones con autoridades en Chile

"EnergyX ha trabajado en estrecha colaboración con altos funcionarios del gobierno de EE. UU., entre ellos el embajador de EE. UU. en Chile, Brandon Judd, y el Departamento de Estado de EE. UU., para garantizar que el litio producido en el Proyecto Black Giant respalde la seguridad de las cadenas de suministro de EE. UU. y sus aliados", declaró la compañía en la información compartida al mercado.

Así, incluso, reveló que el embajador Judd visitó las operaciones de EnergyX en Chile en 2025 y que Teague Egan se reunió con el Presidente José Antonio Kast a solo dos días de su asunción al cargo, el 7 de marzo, en un encuentro con empresario en Miami. "Las nuevas políticas pro-empresa de Chile, el apoyo a la inversión extranjera y marcos de permisos simplificados serán catalizadores importantes para el avance del Proyecto Black Giant y otras iniciativas más amplias de desarrollo del litio en la región", indicó la estadounidense.

Los planes de EnergyX en el desierto chileno van más allá de su buque insignia y contemplan el desarrollo de una refinería y una planta de conversión de litio a gran escala, con una capacidad de entre 500.000 a 1.000.000 de toneladas al año, cerca del Puerto de Mejillones, en Chile. La inversión de la empresa en toto esto podría superar los US$ 5.000 millones.

Por ahora, Black Giant aún no cuenta con los permisos respectivos para su construcción.