La trastienda de la cena de la Sonami que enfrentó al presidente Gabriel Boric y Diego Hernández

La última noche con Diego Hernández presidiendo la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) fue de tensión. El invitado estrella, el Presidente Gabriel Boric, hizo un discurso en que polemizó directamente con el saliente timonel del gremio-que este 31 de agosto deja la presidencia de la entidad- y desató pifias y algunos aisladísimos aplausos entre los centenares de comensales reunidos en la ex Casapiedra.

Todo comenzó con el discurso de Hernández, en que criticó la reforma tributaria y el royalty. En ese contexto, señaló que "la realidad es que los precios no los controlamos, somos tomadores de precios. Ello nos exige que seamos capaces de resistir los precios bajos y de tener la mayor producción posible en los ciclos de precios altos. Por eso somos contrarios a recortar las utilidades cuando los precios están altos".

Boric, que llegó una hora más tarde de lo previsto (arribó pasadas las 20.30 horas) tomó la palabra preparándose para la confrontación. “No sabía que tenía que venir con traje de combate”, dijo al inicio de su discurso, donde enfatizó que más allá de las distintas visiones políticas, de tener “distintos puntos de vista distintos de cómo enfrentar la actual coyuntura de nuestro país” era importante “poder sentarnos en la misma mesa, compartir la cena, debatir y no me cabe duda, encontrar puntos que tenemos en común”.

Tomando esa última frase, el Presidente Boric le espetó, "decía Don Diego que son contrarios a disminuir las utilidades en períodos de bajo precio y yo le pregunto ¿cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la Sonami ha dicho "ahora sí es el momento de avanzar en un royalty y en una mejor distribución de la riqueza"?".

En ese momento se escucharon las pifias de la audiencia.

"Creo que es importante que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente, donde nos pongamos de acuerdo respecto de los datos y en que todos buscamos lo mejor para Chile", dijo Boric. "Y a partir de ese reconocimiento no me cabe ninguna duda que vamos a llegar a un acuerdo respecto del royalty y la reforma tributaria".

Tierra Amarilla

Otro momento complejo se vivió cuando el Mandatario se refirió a Tierra Amarilla (Región de Atacama) "Piensen en Tierra Amarilla, con una población menor a 18 mil personas, donde alrededor de Tierra Amarilla hay dos o tres relaves y tres socavones. Se nota que se ha extraído riqueza del sector de Tierra Amarilla, pero sin embargo ahí hay más pobreza que en el promedio de Chile. ¿Por qué se produce eso? No quiero decir: esto es la culpa de... No me cabe ninguna duda de que cuando uno hace su labor lo hace de la mejor manera posible, de buena fe... pero esa realidad nos debe llevar a reflexión", señaló el Presidente Boric.

Ahí las pifias fueron más tímidas, solo interrumpidas por el aislado y acalorado aplauso de un minero de Tal Tal.

Mauro Valdés, el presidente ejecutivo de Corporación Alta Ley, comentó que “los que conocemos a Diego sabemos que se saltó la Academia Diplomática, y eso dio ayer pie para un par de cruces de cuñas”.

“Pero, más allá de eso, me pareció que la conversación en general fue muy sincera y distendida. Y el discurso de Boric fue excelente. Muy republicano, y muy apuntando al futuro desde la minería”, añadió.

Pero no todos pensaban lo mismo. Un presidente de una gran minera encontró que fue una falta de educación. “No invitas al Presidente para agredirlo, fue una falta de educación y un despropósito no darle a Presidencia de la República el respeto que merece en su relación con los gremios", señaló este ejecutivo.

El Presidente Boric se quedó hasta las 22.15 horas, bastante más de lo que estaba previsto. Su equipo dijo que no se molestó con el timonel de Sonami, sino que sólo lo justo para contestar y que al hacerlo se dio por satisfecho.

En el entorno del Mandatario comentaron la molestia de varios empresarios cercanos por el trato recibido y, más aún, porque en ningún momento se mencionó el aporte de las mineras estatales -Codelco y Enami- que son cruciales en la industria, en especial como lo es Enami para la pequeña y mediana minería.

Un dirigente de Sonami comentó fuera de registro que probablemente éste sea el tono que dominará en el diálogo y la narrativa de los próximos años. “Tenemos que ser hábiles para plantear nuestros puntos de vista asertivamente sin, por ello, ser agresivos. Si somos muy complacientes, puede que no nos escuchen. Es un equilibrio muy difícil”, explicó este ejecutivo minero.

Geólogo y minero de Tal Tal que aplaudió a Boric

José Luis Cerda fue el geólogo y productor minero de Tal Tal que aplaudió solitariamente a Boric cuando se refirió a Tierra Amarilla. Dice que trabaja con la pequeña minería. “Hablamos de riqueza, de repartir las utilidades, pero vemos en esas comunas mucha pobreza. La riqueza de la minería debe repartirse en las regiones mineras y apostar por la gente de esas regiones, que tienen más de 100 años de minería en esas comunas y siguen siendo pobres”, señaló.

Lo que dijo Diego Hernández

En un discurso que en buena parte resume sus seis años como timonel de Sonami, habló de cómo la minería enfrentó -exitosamente- la pandemia y con ello salvó la cadena de pagos y la economía del país, Diego Hernández tuvo duras palabras para la reforma tributaria y el royalty minero. “Consideramos que este último, así como está estructurado, con un componente ad-valorem y con tasas desproporcionadas, le resta competitividad a la minería y pone en serio riesgo a buena parte de las operaciones mineras de costos más altos. Nuestro análisis indica que en ciclos de precios bajos del cobre, muchas empresas se verían en serias dificultades para seguir operando”, señaló.

“Entendemos la necesidad de recaudar más, pero hay que mantener un equilibrio entre mayor recaudación en el corto plazo y la retomada de las inversiones mineras tan necesarias en el contexto económico actual y futuro”.

Hernández hizo ver el peso de la minería en Chile. “Actualmente, la minería aporta al país, en forma directa e indirecta, más de 900 mil puestos de trabajo de calidad. Asimismo, nuestra actividad representa el 51% de las exportaciones nacionales y entre el 12 y el 14% del PIB. Si consideramos el PIB inducido, la minería llega a más del 20%”, sostuvo.

Con cierta dosis de amargura, el dirigente manifestó su desazón por el clima antiminero en la Convención Constituyente y cómo, en esa instancia, no fueron escuchados. Por lo mismo, pidió que eso no ocurriera con la reforma tributaria. “La Minería no le falla a Chile, que Chile no le falle a la Minería”, concluyó en su discurso.

El punto de encuentro con Boric

El aspecto en que coincidieron Hernández y el Presidente Boric fue en cómo la minería fue clave en la pandemia.

“Significa que podemos hoy día estar arreglando una casa en Lo Espejo o mejorando con demoras, el sistema de barcazas en Chile Chico porque la minería no paró y eso es tremendamente importante y lo valoramos”, señaló el Mandatario.