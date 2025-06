Minera Sierra Atacama, controlada por Martín Borda, busca modificar reorganización: “Se ocultó información”

$ 19.183 millones Suman los préstamos de MSB a Sierra Atacama.

La empresa Sierra Atacama -liderada desde fines del año pasado por Minera Salar Blanco (MSB), del empresario Martín Borda- solicitó a la justicia citar a una junta extraordinaria de acreedores para modificar el acuerdo de reorganización aprobado en septiembre del año pasado. La firma dijo que, luego que el nuevo accionista tomara su control, detectó que se le ocultó información relevante que le ha impedido la correcta explotación y funcionamiento de la mina.

Sierra Atacama opera un yacimiento de cobre centenario ubicado a 65 kilómetros de Antofagasta y -hasta el ingreso de MSB- era controlada por la sucesión de Víctor Hugo Puchi, fallecido en marzo del año pasado.

A principios de 2024, la empresa inició un proceso de reorganización judicial para así evitar su quiebra, instancia en que informó pasivos por $ 70 mil millones, siendo sus principales acreedores Mitsui, Tanner y Recomin Servicios Mineros.

La firma comenzó sus operaciones en julio de 2022 y, según dijo en su solicitud de reorganización, el costo de inversión se duplicó por la pandemia y el inicio de sus operaciones se retrasó por cerca de un año.

Martín Borda, accionista de MSB y Multiexport.

Los acreedores dieron su venía, dando nuevas condiciones para el pago de los créditos afectos a la propuesta, que sumaban $ 29.271 millones.

Respecto a los pasivos con personas relacionadas, éstos pagos quedaron subordinados hasta que se salden íntegramente todos los demás créditos.

La propuesta aprobada contempló, además, el ingreso de un socio estratégico a Sierra Atacama, luego que sus antiguos socios mayoritarios sellaran un acuerdo vinculante con MSB de Martín Borda (vinculado a la salmonera Multiexport), por medio de su incorporación como accionista y administrador, y el otorgamiento de financiamiento por US$ 8,5 millones.

En octubre del año pasado, tras un aumento de capital, MSB adquirió el 20% de la minera. Un mes después, compró más acciones a Inversiones VHP Limitada, Rio Baker SpA, e Inversiones Santa Lucía S.A., alcanzando el 83,37%.

En diciembre del mismo año, MSB adquirió las acciones de Macro Capital Partners y de Jorge Quiroz, logrando el 93,27%.

Las acusaciones

“En paralelo a las adquisiciones de acciones por parte de MSB en Sierra Atacama, dicho socio toma el control de la administración en noviembre del año 2024, fecha en la cual comienza a tomar conocimiento real del estado de la compañía, y advirtiendo que durante el proceso de due diligence se le había ocultado información relevante de la empresa, que ha impedido la correcta explotación y funcionamiento de la mina”, dijo la abogada de la empresa, Daniela Gómez, en su solicitud para modificar el acuerdo de reorganización.

Luego, explicó en detalle lo que -aseguró- no fue informado: deudas con terceros que no se encontraban documentadas; contratos sobredimensionados económicamente en razón del tamaño de la mina y operación y que no se han podido modificar; falta de mantención y problemas de diseño de la línea de chancado; deudas laborales, reflejadas en más de 60 juicios; la falta de un plan geológico, que ha significado un rendimiento deficiente de la mina, y falta de mantención de los equipos y planta, lo que ha derivado en fallas permanentes, según se afirmó.

La abogada dijo que se han adoptado medidas que, si bien han colaborado a mejorar el rendimiento y operación, no han sido suficientes. Explicó que, hoy, la mina se encuentra operando a su mínima capacidad, con una producción mensual no superior a 400 mil toneladas de cátodos, lo que -aseguró- no cubre los costos operacionales ni financieros.

Como consecuencia de todo lo relatado, dijo la jurista, la deuda post acuerdo de reorganización supera los $ 17.270 millones, “monto que ante la falta de producción no es posible hoy en día cubrir”, aseguró.

Perspectivas

Respecto al futuro, la abogada afirmó que el compromiso asumido por MSB es mantener el funcionamiento de Sierra Atacama y cumplir con el acuerdo de reorganización vigente.

“(MSB) mensualmente ha entregado dineros adicionales a los comprometidos”, dijo la jurista, destacando que los préstamos efectuados superan los $ 19.183 millones.

“Se informa a los acreedores que la compañía ha estado en proceso de evaluación de nuevos proyectos, en específico, de reproceso de ripios propios, maquila a terceros y explotación de minas propias por terceros; los que se encuentran ya evaluados, y representan bajo capex y rápida implementación y resultados”, manifestó.

Además, dijo que la compañía está a la espera del plan geológico y de vida útil de la mina, el que sería entregado en julio próximo. “De esta forma, se podrá establecer proyecciones reales de explotación, y con ello, un uso adecuado y sustentable tanto de los recursos, como de los gastos operacionales y proveedores”, estimó.

Contactados los abogados vinculados a las partes, ninguno respondió a las consultas de Diario Financiero.