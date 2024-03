Presidente de SQM acusa a Tianqi de tratar de boicotear acuerdo con Codelco para explotar ellos mismos el Salar de Atacama

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A título personal y no representando a SQM, Gonzalo Guerrero, presidente del directorio de la minera no metálica, respondió airadamente a las imputaciones del gerente general de Tianqi, Frank Ha, quien señaló que “estamos muy interesados en saber qué se esconde detrás” del Memorándum de Entendimiento (MoU en su sigla en inglés) celebrado entre SQM y Codelco el pasado 27 de diciembre de 2023.

Guerrero afirmó que "resulta ofensivo y no apegado a la realidad" las afirmaciones del ejecutivo chino, dadas a La Tercera. El presidente de SQM dice que, tal como la compañía ha informado en repetidas ocasiones, "el proceso de negociación fue delegado por la unanimidad del directorio en el gerente general de la sociedad (Ricardo Ramos) con el apoyo de destacados asesores financieros y legales. El gerente general ha reportado de manera periódica al directorio el avance del proceso".

"Es importante notar que el abogado de Tianqi, presente en la junta extraordinaria del pasado 21 de marzo, comentó respecto a los asesores financieros de la sociedad en la negociación que se trata de ´una gran firma´", señaló Guerrero. Y detalló que el directorio de SQM cuenta con tres directores electos con los votos de Tianqi, los que aprobaron el memorándum de entendimiento (MoU) que contó con la unanimidad de la mesa directiva de la empresa.

"El Memorándum refleja de manera extensa los principios del acuerdo. Se expresa que aún existen temas a negociar y que las partes van a seguir avanzando en ese proceso", dijo Guerrero. "El texto completo del Memorándum fue puesto a disposición de los accionistas de SQM y el público en general", añadió. "Se pidió una junta de accionistas y además de la exposición del vicepresidente Legal y el gerente general se contestaron 20 preguntas del representante de Tianqi. Aquí no hay ninguna opacidad. Se ha revelado toda la información que se puede revelar en cada oportunidad. Mientras los contratos están siendo negociados por dos partes con intereses diversos no puede entregarse información sobre cómo quedarán resueltos ciertos temas", expresó el presidente de SQM.

Enfatizó que "conforme lo dictaminado por la CMF esta transacción debe ser aprobada por el directorio de la sociedad. La forma en que las transacciones se aprueban conforme la ley chilena no es optativa", aseveró.

Y dijo que "a diferencia de lo señalado por el Sr. Ha, SQM está comprometida con sus deberes de transparencia e información al mercado a que se encuentra sujeta, en cuanto a proporcionar al público oportuna y debidamente la información pertinente de este proceso. En efecto, en la junta extraordinaria de accionistas del día 21 de marzo pasado, SQM informó a los accionistas presentes que publicará los análisis económicos de la transacción, previo a la eventual aprobación definitiva de la

transacción descrita en el memorándum, lo anterior sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad y reserva".

Guerrero dijo desconfiar de las intenciones de Tianqi, dado que Frank Ha ha visitado Chile en dos ocasiones posterior a la publicación del MoU y "en ninguna de las dos visitas pidió reuniones al gerente general o al presidente del directorio de SQM".

"Es sabido que SQM recibe de manera habitual a sus accionistas que le piden reuniones y no tienen inconvenientes en explicar dudas respecto al funcionamiento de la sociedad en la medida que no se trate de información reservada o confidencial. Dichas reuniones han ocurrido en el pasado con el Sr. Ha, con todos los resguardos que corresponden", reveló Guerrero.

"Desconcierta lo declarado por el Sr. Ha respecto a que “Tianqi está abierta a explorar las oportunidades” al responder si les interesa participar como empresa de manera directa en la explotación del Salar de Atacama a partir del año 2031. Declarar lo anterior en medio de una negociación que SQM está a pocos meses de concluir, genera interrogantes sobre los verdaderos objetivos de Tianqi. ¿Son estas declaraciones en el mejor interés de SQM o de Tianqi?", señaló Guerrero.

Lo anterior se suma a la insistencia de Tianqi, no apegada a la ley según la resolución de la CMF, de la necesidad de aprobar por Junta de Accionistas el acuerdo, indicó el presidente de SQM. "Preocupa que el someter esta transacción a la aprobación de una junta de accionistas, contrario a lo resuelto por la CMF, le permite a Tianqi en la práctica tener la capacidad de poder potencialmente vetar la transacción", dijo.

Esto porque Tianqi está muy cerca de tener un tercio de las acciones con derecho a voto, o en caso de que no obtuviera el referido tercio, si vota en contra, tendría derecho a retiro. En el hipotético caso de ejercer el derecho de retiro, a Tianqi le correspondería una cifra que supera los US$ 3.000 millones que debieran ser pagados por SQM y en caso de esta no tener los recursos disponibles se debiera anular la aprobación otorgada por la junta. "Es evidente que tratar de pagar esos montos por parte de SQM podría afectar seriamente la solvencia financiera de la compañía", señaló Guerrero.

En la práctica, mediante esta hipotética junta, Tianqi, que es un significativo competidor de SQM en el negocio del litio y potencial interesado en la operación del Salar de Atacama, tendría un potencial veto efectivo de la transacción. argumentó el directivo. "Y vale la pena preguntarse si una vez vetada la transacción Tianqi no intentará perseguir esta oportunidad de negocios para sí misma, apropiándose indebidamente de una oportunidad de negocios que pertenece a SQM y todos sus accionistas".

Al finalizar la entrevista el Sr Ha expresa estar “extremadamente descontento” con la presentación que SQM presentó a la Fiscalía Nacional Económica. En la actualidad Tianqi está sujeta a restricciones impuestas por el Tribunal de la Libre Competencia en Chile, que le exigen, entre otros aspectos, la independencia de los 3 directores que tienen derecho a nominar en SQM, en general, no intervenir en las decisiones de SQM relacionadas al negocio del litio y en particular no solicitar, ni acceder a información comercialmente sensible de SQM del negocio del litio.

Guerrero dijo que "Tianqi es en la actualidad un significativo competidor de SQM en el mercado del litio" y que "SQM ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica esta información con la finalidad que no se levanten las restricciones vigentes".

Tianqi ha insistido en tratar de levantar estas restricciones en dos oportunidades. "El directorio de SQM, siguiendo la recomendación de sus abogados expertos en libre competencia en Chile y Europa ha informado a la Fiscalía Nacional Económica la absoluta inconveniencia de levantar estas restricciones, resaltando la gravedad que ejecutivos, directores y controladores de Tianqi participen en el directorio de SQM", señaló Guerrero.

"El participar como directores no sólo les da acceso a la información relevante de producción, ventas y

políticas de precios sino que les permite participar directamente en la determinación de dichas políticas. La industria del litio es altamente sensible, lo que ha quedado de manifiesto en la alta volatilidad de los precios en los últimos años. Resulta inexplicable la insistencia de Tianqi de querer levantar estas restricciones y de esta manera poner en grave riesgo el cumplimiento de SQM de las leyes de libre competencia a nivel mundial", explicó.



Finalmente, el directivo precisó que el directorio de SQM que se eligió el año 2023 tenía una duración de tres años. "Si bien los directores elegidos por Tianqi debieran ser completamente independientes de Tianqi resulta curioso y sorpresivo que en la última sesión de directorio de fecha 19 de marzo 2023, uno de los directores elegidos por Tianqi, el Xu Tieying presentó su renuncia". Y esta dimisión, puntualizó, "obliga a renovar de manera anticipada el directorio de SQM en la junta del próximo mes de abril, lo que claramente implica el posible cambio de los 3 directores nominados por Tianqi. Lo anterior pone en eventual duda cual es la intención de Tianqi respecto de los directores que elige en la sociedad", concluyó.