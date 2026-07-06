Sudafricana Gold Fields nombra a Cristián Álvarez como su máximo ejecutivo en Chile

La sudafricana Gold Fields, una de las principales productoras de oro del mundo, nombró a Cristián Álvarez como country manager en Chile. Así, el ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica y MBA de la Universidad de Rochester (Nueva York, EEUU), será el nuevo número uno de la compañía aurífera en territorio nacional.

Álvarez cuenta con 16 años de experiencia en el sector minero y ha desarrollado su carrera en diversas áreas de la industria, incluyendo una etapa de dos años en Australia cuando trabajaba para la gigante BHP. En la firma aurífera, el ingeniero acumula más de nueve años de trayectoria y, antes del nuevo cargo, se desempeñó como Senior Manager Financial Operations de Gold Fields, donde tuvo un papel clave en la puesta en marcha de Salares Norte, la primera operación de la compañía en Chile, que hoy se corona como la mayor mina de oro del país.