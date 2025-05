¿Cómo sobrevive Empresas Polar? La gigante venezolana más odiada por el gobierno bolivariano acaba de comprar dos plantas en Colombia

En medio de un ambiente completamente hostil y un contexto socioeconómico en el cual para muchos venezolanos la única alternativa ha sido salir a buscar mejores horizontes al extranjero, la empresa no solo ha logrado sobrevivir, sino que ha seguido creciendo.

Empresas Polar es todavía la mayor compañía privada de Venezuela y principal emblema de un sector corporativo que en el pasado destacaba en la región por su dinamismo y fortaleza.

Sin embargo, el holding con operaciones en los negocios de refrescos, bebidas alcohólicas, alimentos y productos de consumo, ha pasado por años difíciles, ya que desde la llegada al poder del ahora fallecido comandante Hugo Chávez, en 1999, el conglomerado, y sus controladores de la familia Mendoza, se convirtieron en uno de los principales enemigos del nuevo gobierno bolivariano, que puso la mira en sus valiosos activos para sostener el crecimiento de la industria estatal.

Los insultos, acusaciones de traición, expropiaciones, controles de precios, límites a las importaciones, y restricciones cambiarias, fueron elevando las tensiones, que incluso llevaron en un momento a las autoridades a ordenar a las Fuerzas Armadas ocupar las instalaciones logísticas del grupo.

En medio de un ambiente completamente hostil y un contexto socioeconómico en el cual para muchos venezolanos la única alternativa ha sido salir a buscar mejores horizontes al extranjero, Polar no solo ha logrado sobrevivir, sino que ha seguido creciendo. Para ello, ha impulsado una exitosa estrategia de expansión internacional, llevando sus marcas a los distintos mercados que iban abriendo los migrantes, además de establecer alianzas con poderosos actores extranjeros.

En esa línea, a fines de abril de este año, anunció la compra de dos plantas de alimentos en Barranquilla, Colombia, para la producción de pastas y harina precocida de maíz, al grupo local Rafael del Castillo & Cia.

De hecho, su expansión internacional ha sido una de las claves de la resilencia de Polar, luego de que la empresa creara en 2021 PAN Global, una nueva unidad de negocios enfocada en abrirse a nuevos mercados, especialmente Chile, Perú y Ecuador, los países que, en ese entonces, albergaban el mayor número de migrantes venezolanos, siguiendo así el mismo camino que habían tomado sus antiguos clientes.

Polar es el mayor productor mundial de harina de maíz precocida con presencia comercial en una docena de países, y plantas productivas ellos en Venezuela, España, EEUU y Colombia.

“Seguiremos buscando oportunidades que atiendan las necesidades y preferencias de los consumidores tanto en Venezuela como en el resto de los países donde mantenemos operaciones”, afirmó el director ejecutivo, Lorenzo Mendoza Giménez, a través de un comunicado.

Una historia de tensiones

Los inicios Empresas Polar se remontan a 1941, con Lorenzo Mendoza Fleury, abuelo del actual presidente, quien abrió una cervecería en Antimano, un suburbio de Caracas y para 1950 estableció una segunda sucursal, denominada Cervecería de Oriente.

Luego de eso, Mendoza dio un paso clave al entrar a un negocio que es esencial en la vida de los venezolanos, ya que en 1960 logró industrializar la producción de harina precocida de maíz, utilizada para la preparación de arepas, un producto básico en la dieta local de los países del Caribe.

Tras la muerte de Mendoza Fleury, en 1969, el negocio quedó en manos de su hijo, Lorenzo Mendoza Quintero, quien abandonó su profesión de médico psiquiatra para dedicarse de lleno a la compañía.

Para cuando Chávez llegó al poder, en 1999, la importancia económica y cultural de la empresa la había convertido en el blanco político favorito del nuevo gobierno. En un reporte interno, Polar contabilizó 1.835 inspecciones de autoridades gubernamentales a sus instalaciones entre marzo de 2008 y noviembre de 2014, un promedio de más de 280 al año, en una evidente estrategia de hostigamiento.

En 2015, ad portas de una nueva ronda de elecciones presidenciales, Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez y actual mandatario, ordenó confiscar los almacenes que utilizaban Empresas Polar y la multinacional suiza Nestlé para construir viviendas sociales.

"No me provoques Mendoza. Quédate tranquilo, no te pongas bravo, sabes que tengo razón", dijo Chávez al CEO durante una reunión de gabinete transmitida por la televisión estatal.

Al año siguiente el presidente venezolano decretó estado de excepción por la emergencia económica y ordenó tomar el control de las fábricas paralizadas por falta de insumos y el arresto de los empresarios a los que acusaba de sabotaje.

“Planta parada, planta entregada al pueblo! Ustedes me van a ayudar a recuperar todas las plantas paralizadas por la burguesía”, dijo Maduro ante un grupo de partidarios.

La amenaza apuntaba especialmente a cuatro plantas cerveceras de Polar que estaban paralizadas desde hacía dos semanas por la falta de divisas para importar materias primas.

En julio de 2016, la empresa acusó al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo por "acoso y discriminación", denunciando la "detención arbitraria" de nueve gerentes y también de obreros, así como trabas en el acceso a divisas.

Más tarde ese mismo año, Maduro declaró que Mendoza debería ser llevado a juicio, acusándolo de no estar facultado para manejar su propia compañía, en un intento por nacionalizarla. El empresario fue detenido brevemente por las autoridades en el aeropuerto de Barquisimeto cuando se dirigía a Quito, Ecuador, para asistir a una reunión de negocios.

Así, para gran parte de la población, el millonario adquirió un estatus destacado como líder opositor, y durante una multitudinaria marcha en Caracas un grupo de ciudadanos le hizo entrega de una carta llamándolo a postular a la presidencia.

Tensa tregua

Las prácticas de acoso a Polar continuaron hasta mediados de 2018, cuando la crisis en Venezuela se profundizó y la escasez de alimentos puso en jaque al gobierno bolivariano. A partir de ese momento, y tras una reunión con Maduro, Mendoza cesó repentimanente sus críticas al gobierno, y las inspecciones a las fábricas se detuvieron.

Aunque los problemas económicos del país no terminaron, aquello marcó un punto de inflexión, ya que la profundidad de la crisis obligó al Ejecutivo a apartarse de su sesgo ideológico antiempresa, y permitir que los agentes del capitalismo ayudaran a evitar un desplome total.

Sin embargo, el acercamiento ha tenido altibajos. En 2019, la sede de Empresas Polar ubicada en Maracaibo sufrió un saqueo que dejó pérdidas por US$ 5,8 millones durante un masivo apagón. Más allá de las especulaciones de que los responsables podrían haber estar vinculados al gobierno, el episodio dejó la impresión de que las autoridades no se apresuraron en salir a proteger a su viejo enemigo.

Un año más tarde, y en plena pandemia, los envios destinados a abastecer alrededor de 90 mil tiendas fueron cancelados por el gobierno, que acusó a la compañía de especular con los precios.

Jugada estratégica

En medio de toda esta hostilidad oficial, el creciente deterioro de la situación económica interna y a medida que cientos de miles de venezolanos abandonaban el país en busca de mejor fortuna, Polar decidió impulsar una estrategia de alianzas con operadores extranjeros y crecimiento internacional.

En 1999 adquirió la licencia para la fabricación de las bebidas Pepsi, lo que implicó la construcción de dos grandes plantas embotelladoras en Caucagua y maracaibo. Luego, en 2002, extendió el acuerdo de representación a productos de las marcas Quaker y Gatorade, también de PepsiCo.

En 2010 se asoció con el grupo español Leche Pascual, instalando una planta de yogurts en Valencia, y ese mismo año compró la cervecería The Florida Brewery, una productora de malta y cerveza de Florida, EEUU.

Al año siguiente comenzó a operar en México Grupo Gepp una alianza entre Empresas Polar, PepsiCo Internacional y empresarios mexicanos. Y en 2014 se inaugura su planta de harina precocida International Grains & Creal, en Texas, EEUU.

En 2021, siguiendo la ruta de sus clientes locales que habían dejado Venezuela, Empresas Polar inicia oficialmente operaciones comerciales propias en Chile, Perú y Ecuador.

Hoy, tras la compra de dos nuevas fábricas en Colombia, el conglomerado ya cuenta con 64 instalaciones productivas en todo el mundo, tres en este último país, además de las 12 de su propio mercado, dos en EEUU, una en España y 46 en México.

Así, mientras el aislamiento internacional sigue haciendo estragos con el gobierno de Maduro y la economía venezolana exhibe modestas señales de repunte, la incertidumbre sobre el futuro del país caribeño sigue siendo muy alta, pero Empresas Polar parece decidida a resistir hasta el final de la crisis, apoyada en la fidelidad de los cientos miles de consumidores venezolanos que han extendido la demanda por sus tradicionales productos hacia cada vez más mercados.