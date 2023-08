Dell se sube también al carro de la Inteligencia Artificial y eleva sus proyecciones de resultados para el año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Dell Technologies aumentó el jueves sus proyecciones de ingresos y ganancias para todo el año, al verse favorecido por el auge de la Inteligencia Artificial (IA) y la estabilización de la demanda por hardware informático y productos de servidores, tras una larga caída .

Las acciones de la empresa con sede en Round Rock (Texas) aumentaron 8% en las negociaciones ampliadas tras el cierre.

Se espera que la compañía vea impulsada la demanda de sus servidores PowerEdge y sus diseños de IA generativa con Nvidia, gracias al aumento de las inversiones en Inteligencia Artificial por parte de grandes empresas tecnológicas.

Dell prevé unos ingresos en el tercer trimestre de entre US$ 22.500 millones y US$ 23.500 millones, por encima de las estimaciones de los analistas de US$ 21.670 millones, según datos de Refinitiv. También pronosticó ganancias por acción de US$ 1,45, frente a las estimaciones de US$ 1,38.

Para todo el año, Dell espera ingresos de entre US$ 89.500 millones y US$ 91.500 millones, y un beneficio por acción de US$ 6,30.