El año pasado fue el más seguro para volar en aviones de pasajeros, sin accidentes fatales

El año pasado fue el más seguro para los vuelos comerciales según una serie de medidas, dijo el lobby global de la industria aérea, sin accidentes fatales que involucraran aviones de pasajeros en 37,7 millones de vuelos.

Tampoco se registraron pérdidas de cascos en aviones de pasajeros, dijo el miércoles la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en su Informe Anual de Seguridad de 2023 para la aviación mundial. En comparación, hubo un accidente fatal de avión en 2022. En general, la tasa de accidentes cayó a uno por cada 1,26 millones de vuelos el año pasado, la más baja en más de una década.

El informe anual de seguridad de la IATA sigue a un comienzo difícil de 2024, en el que se han producido graves incidentes aéreos en Japón y Estados Unidos. Una colisión en la pista el 2 de enero entre un Airbus SE A350 operado por Japan Airlines Co. y un De Havilland Canada Dash 8 en el aeropuerto de Haneda mató a cinco tripulantes del avión de la guardia costera. Unos días más tarde, un panel de uno de los Boeing Co. 737 Max 9 de Alaska Airline explotó poco después del despegue, aunque no hubo víctimas mortales en ese incidente.

"Dos accidentes de alto perfil en el primer mes de 2024 muestran que, incluso si volar es una de las actividades más seguras que una persona puede realizar, siempre hay margen para mejorar", dijo Willie Walsh, director general de la IATA, en un comunicado.

El año pasado, los riesgos fueron mayores para los pasajeros de aviones turbohélice que para los aviones comerciales. Incluso allí, sólo hubo un accidente fatal: un avión de hélice se estrelló en Nepal, matando a 72 personas. El número total de movimientos de vuelos, incluidos todos los aviones de pasajeros, aumentó de 32,2 millones en 2022.