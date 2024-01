Goldman Sachs registra fuerte alza en sus utilidades del cuarto trimestre impulsadas por su unidad de comercio de acciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Goldman Sachs Group superó las estimaciones de ganancias, gracias a que su unidad de negociación de acciones registró un aumento en los ingresos que triplicó lo que esperaban los analistas.

La división de activos y patrimonio ayudó a impulsar los beneficios, registrando sus mayores ingresos trimestrales en dos años gracias a la venta de un negocio de gestión financiera. Eso le permitió contrarrestar los resultados comerciales de renta fija y banca de inversión, que no cumplieron con las expectativas.

"Este fue un año de ejecución para Goldman Sachs", dijo este martes el director ejecutivo, David Solomon, en un comunicado. "Con todo lo que logramos en 2023, junto con nuestra estrategia clara y simplificada, tenemos una plataforma mucho más sólida para 2024".

Las ganancias del banco en el cuarto trimestre de 2023 ascendieron a US$ 2.010 millones, equivalentes a US$ 5,48 por acción, un incremento de 51% respecto de igual período del ejercicio anterior, con ingresos por US$ 11.300 millones.

Las acciones de Goldman, que se recuperaron a finales de 2023 para registrar un avance de 12% anual, avanzaron 0,9% en las primeras operaciones de Nueva York.

El banco está tratando de dejar atrás un año en el que las negociaciones de acuerdos corporativos siguieron deprimidas y las pérdidas en inversiones inmobiliarias y en el negocio de consumo arrastraron a la baja sus ganancias. La compañía depende más que otros bancos importantes de la negociación, y los ejecutivos han vinculado un repunte del capital privado como la clave para poner fin a una desaceleración prolongada en ese negocio.

Detalles del balance

La unidad de acciones generó US$ 2.610 millones en ingresos, un aumento de 26% en comparación con las expectativas de un aumento de aproximadamente 8%. Eso dejó al banco más de US$ 1.500 millones por delante de su rival más cercano, Morgan Stanley, durante todo el año, lo que ayudó a consolidar una vez más su posición como líder en ese negocio.

El negocio de gestión de activos y patrimonio de Goldman registró ingresos de US$ 4.390 millones, 23% más que el año anterior. Las comisiones de gestión contribuyeron con la mayor parte, ya que el banco destaca lo que espera sea un crecimiento predecible de esas comisiones, que anteriormente se veían eclipsadas por sus principales apuestas.

Los operadores de renta fija recaudaron US$ 2.030 millones, una caída provocada por menores ingresos por tasas y divisas. Si bien Goldman se ha beneficiado de los mercados volátiles en los últimos años, sus ejecutivos han dicho que las ganancias de participación de mercado y un mayor enfoque en el negocio financiero deberían restablecer la base a un alto nivel en la unidad comercial.

Los ingresos de la banca de inversión de US$ 1.650 millones no alcanzaron la estimación promedio de los analistas de US$ 1.680 millones. El resurgimiento en los mercados de capital ayudaron a elevar las comisiones por vender acciones y deuda para empresas en comparación con el mismo período del año anterior. Aún así, los ingresos por suscripción de deuda fueron de US$ 395 millones, en comparación con las expectativas de los analistas de US$ 439 millones.