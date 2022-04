El negocio en la nube impulsa los resultados de Microsoft por sobre lo que esperaba el mercado

Microsoft superó este martes las expectativas de Wall Street para los ingresos trimestrales, impulsado por la fuerte demanda de los servicios basados en la nube del gigante del software debido al cambio provocado por la pandemia a modelos de trabajo híbridos.

Las personas y las organizaciones recurrieron a los diversos productos de Microsoft, como las aplicaciones de mensajería para el lugar de trabajo Outlook y Teams, para comunicarse durante el cambio a trabajar y aprender desde casa, lo que convirtió a la empresa en un ganador de la pandemia.

Ahora que las economías han relajado las restricciones de movilidad, las empresas están cambiando cada vez más a un modelo híbrido que permite al personal trabajar alternativamente desde la oficina y el hogar. Esto está dando como resultado una fortaleza continua para los servicios en la nube de Microsoft, incluida su oferta insignia en la nube, Azure.

La compañía reportó ingresos de US$ 49.360 millones en el tercer trimestre fiscal, en comparación con los US$ 41.700 millones del año anterior. Los analistas en promedio esperaban ingresos por US$ 49.050 millones, según datos de Refinitiv IBES.

La utilidad neta aumentó a US$ 16.730 millones, o US$ 2,22 por acción, en el trimestre finalizado el 31 de marzo, desde los US$ 15.460 millones, o US$ 2,03, el año anterior.