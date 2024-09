La cadena famosa por las alitas de pollo y sus breves uniformes recurre a asesores para abordar sus deudas en medio de caída en ingresos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hooters of America se está reuniendo con prestamistas y asesores en medio de caídas de ingresos que llevaron a la cadena de restaurantes a cerrar varias de sus ubicaciones, según personas con conocimiento de las conversaciones.

Hooters, famoso por sus alitas de pollo y los cortos uniformes de las personas que atienden, está recibiendo orientación de Accordion Partners y del bufete de abogados Ropes & Gray sobre cómo mejorar el negocio y abordar su carga de deuda a medida que el tráfico peatonal se ralentiza y su liquidez disminuye, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas argumentando asuntos confidenciales.

Algunos de los tenedores de deuda de Hooters han recurrido a Houlihan Lokey Inc. para pedirles consejo, dijeron las personas. Los representantes de Hooters y Accordion Partners no respondieron a las solicitudes de comentarios. Ropes & Gray no hizo ningún comentario, mientras que un representante de Houlihan se negó a hacer comentarios.

Los problemas de Hooters surgen cuando muchos establecimientos de comidas informales se han enfrentado al estrés. Recientemente, la gerencia de TGI Friday's Inc. tuvo que entregar el control de algunos activos a un administrador externo, luego de violar los términos de la deuda al no presentar los documentos a los tenedores de bonos a tiempo. Red Lobster se declaró en quiebra en mayo.

Hooters, que fue adquirida por Nord Bay Capital y TriArtisan Capital Advisors en 2019 de un consorcio de otras firmas de capital privado, cerró recientemente varias ubicaciones que, según dijo, tenían "bajo rendimiento" en declaraciones a los medios de comunicación en ese momento.

En esas declaraciones, Hooters supuestamente citó "la presión de las condiciones actuales del mercado" y dijo que continuaría abriendo nuevos restaurantes a nivel nacional e internacional.

La cadena tiene alrededor de US$ 300 millones en bonos respaldados por activos que pagar, según datos compilados por Bloomberg. La agencia de calificación de bonos Kroll rebajó recientemente la calificación de esos valores después de que disminuyeran los ingresos que respaldaban la deuda, según un aviso publicado en el sitio web de KBRA.

Los bonos de Hooters están empaquetados como titulizaciones de toda la empresa, a través de las cuales una empresa promete la mayoría de sus activos, incluidas las tarifas de franquicia, como garantía. Ese tipo de deuda estructurada es popular entre cadenas de restaurantes, gimnasios y empresas con grandes redes de tiendas franquiciadas. Las titulizaciones están diseñadas para permitir a las empresas pagar el capital a lo largo del tiempo, en lugar de hacerlo de una vez.

Otras empresas que han pedido dinero prestado utilizando sus activos como garantía han reestructurado o refinanciado su deuda durante los últimos 18 meses. El operador de quioscos de conteo de monedas Coinstar reestructuró alrededor de mil millones de dólares de deuda respaldada por activos el año pasado después de enfrentar una crisis de liquidez que se profundizó en 2020. Centerline Logistics Corp., una empresa que reabastece de combustible a barcos y proporciona otros servicios de transporte marítimo, refinanció alrededor de US$ 400 millones de valores respaldados en activos el año pasado.