GM informa resultados mejores a lo esperado y eleva proyecciones 2024 gracias a mayores precios de venta

General Motors destacó una sólida demanda por sus vehículos de mayor margen en Estados Unidos, pese a que el mercado en general se debilita, al publicar este martes resultados mejores de lo esperado para el último trimestre y elevar el piso de su pronóstico de resultados para todo el año.

La automotriz mejoró su proyección de ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos para 2024 a al menos US$ 14 mil millones, frente al mínimo de US$ 13 mil millones que había estimado anteriormente.

Sus ingresos netos el trimestre finalizado el 30 de septiembre se mantuvieron estables en US$ 3 mil millones, o US$ 2,96 por acción sobre una base ajustada, frente a los US$ 2,28 de hace un año y también por encima del promedio de US$ 2,45 por acción de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg.

Precios e inventarios

Mientras que algunos fabricantes de automóviles rivales están recortando precios y aumentando los incentivos para reducir inventarios, GM ha encontrado apoyo en su línea en vehículos de alta demanda, como su SUV GMC Yukon a gasolina y su camioneta Chevy Silverado. Las ganancias de esos modelos más que compensaron las pérdidas de un creciente negocio de vehículos eléctricos y los continuos números rojos en China.

"Nuestro desempeño año tras año ha sido muy sólido", dijo el director financiero Paul Jacobson en una llamada con periodistas. “Hemos podido aumentar la participación minorista con precios superiores al promedio, incentivos inferiores al promedio y un inventario bien administrado. Esto nos ha puesto en condiciones de actualizar la orientación una vez más”.

Debilidad del mercado

Las ventas de vehículos nuevos en toda la industria estadounidense han caído durante los últimos dos trimestres, y la baja se aceleró a 1,9% en el período de tres meses más reciente. Los altos precios y los costos de financiamiento están disuadiendo a algunos posibles compradores. Pero GM ha podido mantener sus márgenes con una combinación de disciplina de precios e inventarios bien administrados.