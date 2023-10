PepsiCo reportó resultados que superaron las expectativas y elevó su pronóstico de crecimiento de las ganancias

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

PepsiCo dijo que los medicamentos supresores del apetito no han afectado las ventas de sus snacks y refrescos hasta ahora, aunque la compañía se centra en el tamaño de los paquetes y en las preocupaciones de los consumidores sobre el control de las porciones, en su objetivo de alcanzar su pronóstico anual elevado.

"Honestamente, no lo detectamos en ninguna de nuestras cifras en este momento", dijo el director financiero de PepsiCo, Hugh Johnston, en una entrevista este martes, cuando se le preguntó sobre la reciente caída de las acciones de la compañía tras los comentarios de Walmart sobre los medicamentos GLP-1 como Ozempic.

PepsiCo elevó su pronóstico de crecimiento de ganancias y reportó resultados que superaron las expectativas a medida que los consumidores absorbieron precios más altos en los snacks y bebidas de la compañía en el trimestre más reciente. Los aumentos de precios impulsaron los resultados, y los volúmenes en áreas que incluyen bebidas norteamericanas y alimentos convenientes latinoamericanos cayeron durante el trimestre.

Las ganancias de US$ 2,25 por acción para el tercer trimestre estuvieron por encima de la estimación promedio de los analistas de US$ 2,16. El fabricante de los chips Tostitos y refrescos Mountain Dew reportó ingresos netos de US$ 23.500 millones, superando también la estimación del consenso.

La compañía espera un crecimiento de las ganancias por acción de 13% en monedas constantes este año fiscal, frente a una estimación anterior de 12%. Su previsión de crecimiento orgánico de los ingresos se mantuvo sin cambios en 10%.