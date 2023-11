Shell aumenta la recompra de acciones a medida que los fuertes precios del petróleo impulsan las ganancias

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Shell informó ganancias ajustadas de US$ 6.200 millones en el tercer trimestre y aumentó las recompras de acciones a medida que los fuertes precios del petróleo y los mayores márgenes de refinación ayudaron a impulsar las ganancias.

Las ganancias, que estaban en línea con las estimaciones del mercado, disminuyeron aproximadamente un tercio con respecto a los US$ 9.500 millones reportados el año pasado en el punto álgido de la crisis energética, pero superaron los US$ 4.100 millones en el mismo período de 2021.

La compañía dejó su dividendo trimestral sin cambios, pero anunció US$ 3.500 millones en recompras de acciones para los próximos tres meses, frente a los US$ 3 mil millones del trimestre anterior, elevando el total de distribuciones a los accionistas anunciadas para 2023 a aproximadamente US$ 23 mil millones, dijo el director ejecutivo de Shell, Wael Sawan.

Shell , como la mayoría de sus rivales, ha utilizado las enormes ganancias de los últimos 18 meses para embarcarse en un plan masivo de recompra de acciones. El año pasado, distribuyó US$ 26 mil millones a los accionistas, incluidos US$ 18 mil millones en recompra de acciones, lo que representa casi el 10% de su valor de mercado.

Radiografía de los resultados

Desde que asumió el cargo de director ejecutivo en enero, Sawan ha buscado mejorar el desempeño financiero simplificando el enfoque de Shell hacia la transición energética. Ese proceso ha implicado racionalizar el equipo directivo superior, volver a enfatizar el negocio de petróleo y gas y recortar partes menos rentables de la cartera de bajas emisiones de carbono de la compañía.

"Seguimos simplificando nuestra cartera y al mismo tiempo ofrecemos más valor con menos emisiones", dijo. Cabe precisar que Shell señaló que la mayoría de sus actividades bajas en carbono en el tercer trimestre generaron pérdidas.

La que más contribuyó a las ganancias del grupo fue, una vez más, la división integrada de gas de Shell, que reportó ganancias de US$ 2.500 millones a pesar de una caída del 9% en los volúmenes de producción respecto al trimestre anterior debido al mantenimiento planificado en Trinidad y Tobago y en sus instalaciones Prelude en Australia.

Shell se vio favorecida por un resultado "favorable" de sus comerciantes de gas, afirmó. Por el contrario, la división de comercialización de gas de BP había tenido problemas en el tercer trimestre arrastrando a la baja las ganancias de todo el grupo.

Una mayor producción de petróleo, particularmente de los campos de aguas profundas de Shell, y los mayores precios del petróleo, ayudaron a elevar las ganancias en la división upstream de Shell a US$ 2.200 millones, desde US$ 1.700 millones en el segundo trimestre.

"Bastante aburrido, pero en el buen sentido", dijo Biraj Borkhataria, analista de RBC Capital Markets, señalando que las ganancias en el comercio de productos petroleros y upstream fueron más fuertes de lo esperado.

En un mensaje de vídeo pregrabado, Sinead Gorman, director financiero, destacó el desempeño operativo de la instalación de conversión de gas a líquidos de Shell en Qatar y la puesta en marcha de una nueva plataforma de gas en Malasia.

Durante el trimestre, Shell también abrió su mayor centro mundial de carga para vehículos eléctricos, con 258 puntos de carga en un solo sitio en China, y comenzó a producir biocombustibles en Brasil a través de su empresa conjunta Raizen, dijo.

El precio de las acciones de Shell subió un 1% a £26,82 en las primeras operaciones de la mañana del jueves.