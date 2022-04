UE y OMS advierten riesgos del poder de Musk como dueño de Twitter

Opiniones encontradas generó la noticia de que Elon Musk se convertirá en el próximo dueño de Twitter. Mientras figuras como el presidente ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong; y la inversionista Cathie Wood, defensora de Tesla desde hace años, celebraban el multimillonario acuerdo; desde el mundo más político hubo preocupación.

En primera instancia, la Unión Europea advirtió al también CEO de Tesla que hay reglas que deben cumplirse o, por el contrario, hay riesgos de fuertes multas e incluso que la operación sea prohibida.

Desde Bruselas, el comisionado de la UE para el mercado interno, Thierry Breton, tuiteó: “Sean autos o redes sociales, cualquier compañía que opere en Europa debe cumplir con nuestras reglas, sin importar su accionariado”. Y añadió: “Si no cumple con nuestra ley, hay sanciones: 6% de los ingresos y, si continúan, se le prohíbe operar en Europa”.

Detrás de estos mensajes está el temor respecto de los planes de Musk para la plataforma, en medio de su apuesta por la defensa de la libertad de expresión.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó los peligros que representa la desinformación sobre la salud y vacunas en las redes sociales.

“En el caso de esta pandemia, la buena información salva vidas”, dijo Mike Ryan, director del programa de emergencias sanitarias de la institución. “La mala información te envía a lugares muy malos”.

“Cuando alguien alcanza una posición en la vida en la que tiene tanta influencia sobre la forma en que se comparte la información con las comunidades, asume una gran responsabilidad”, señaló.

Presiones regulatorias

La posición de ambas instancias se da tan solo unos días después de que Bruselas aprobara una nueva ley que obligará a las grandes tecnológicas a vigilar más agresivamente el contenido en línea.

Precisamente la semana pasada, los negociadores del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea cerraron el principio de acuerdo para poner en marcha esta nueva norma que permita reforzar las normas en el área digital y que está previsto que entre en vigor en 2024, con nuevas obligaciones para las grandes plataformas, como la retirada de contenidos ilegales difundidos en la red.

Así, parece estarse preparando el terreno para lo que podrá ser una dura y nueva batalla regulatoria a nivel global sobre el futuro de la plataforma de redes sociales.



Tesla pierde US$ 126 mil

millones de capitalización

Tesla perdió este martes más de US$ 126 mil millones de su valoración en bolsa, con una caída de las acciones más de 12%, en medio del temor de los inversionistas de que Elon Musk pueda vender papeles para completar su compra de Twitter, para lo cual ofreció US$ 44.000 millones.

Y es que Musk no ha dado detalles sobre cómo cubrirá la parte de capital de US$ 21 mil millones que garantizó personalmente para la transacción. Solo se conoce que usaría títulos de Tesla como garantía. La capitalización de mercado del fabricante de autos eléctricos ha bajado casi US$ 250 mil millones desde el 4 de abril, cuando Musk reveló que aumentó su participación en la red social.