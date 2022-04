Ventas de acciones de Tesla por parte de Musk superan US$ 8.000 millones y serían para pago de Twitter

Elon Musk reveló el viernes la venta de US$ 4.500 millones adicionales en acciones de Tesla en nuevos documentos regulatorios, lo que eleva sus ventas totales de esta semana a US$ 8.500 millones tras su acuerdo para comprar Twitter.

El director ejecutivo de Tesla vendió más de 5 millones de acciones el 28 de abril, según los nuevos documentos. Eso, después de que este jueves por la noche diera a conocer ventas por un total de 4,4 millones de acciones el 26 y el 27 de abril.

Con esto, Musk ya se ha deshecho de más de US$ 24.000 millones en acciones del fabricante de automóviles eléctricos durante los últimos seis meses.

El hombre más rico del mundo llegó a un acuerdo el 25 de abril para adquirir Twitter por US$ 44.000 millones utilizando un plan de financiación que ha alarmado a algunos inversionistas de Tesla. Además de comprometer decenas de miles de millones de dólares en sus acciones de Tesla para respaldar los préstamos de margen, Musk se comprometió a alinear cerca de US$ 21.000 millones en capital. No está claro cuánto de eso provendría de la venta de una porción de su participación en Tesla.

La última información se conoce después de Musk tuiteara el jueves que no tiene “planeadas nuevas ventas de Tesla después de hoy”. Dado que dichas ventas tuvieron lugar ese día, eso es técnicamente correcto, incluso si los accionistas aún no estaban al tanto del alcance total de las desinversiones.

Las acciones de Tesla subían un 3,7% a las 9:37 a.m., hora de Nueva York.