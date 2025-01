Volkswagen se prepara para otro año complicado sin vehículos eléctricos nuevos y con una fuerte competencia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Volkswagen AG, el mayor fabricante de automóviles de Europa, tuvo un mal 2024, marcado por una caída de las ventas que incluso lo llevaron a plantear la posibilidad de cerrar fábricas en Alemania. Este año podría ser aún peor.

Sus entregas corren el riesgo de caer nuevamente porque su marca homónima VW no tiene un nuevo automóvil eléctrico en 2025 y productos clave se retrasaron en medio de demoras en el desarrollo de software.

Los problemas son más graves en China, donde los fabricantes liderados por BYD Co. dominan con modelos eléctricos e híbridos asequibles. En Estados Unidos, donde el presidente electo Donald Trump amenaza con aumentar los aranceles, VW todavía no ofrece ninguna camioneta popular entre los consumidores estadounidenses.

Los vacíos en la alineación de VW están complicando el intento del CEO Oliver Blume de reestructurar el gigante industrial, que se tambalea por el exceso de capacidad y la intensificación de la competencia.

Si bien Blume llegó a un acuerdo a fines del año pasado con los sindicatos para reducir costos en Alemania y cuenta con asociaciones con Rivian Automotive Inc. y Xpeng Inc. para reforzar las ofertas de Volkswagen en EEUU y China, esos nuevos modelos no estarán disponibles hasta finales de esta década.

"Durante el próximo año, VW se verá obligada a vender tecnología antigua a nuevos clientes", dijo Matthias Schmidt, analista automotriz con sede cerca de Hamburgo. "Eso va a ser difícil".

Señal DF | El desplome de Volkswagen ¿qué pasó con el motor alemán?

Difícil competencia

Volkswagen todavía se beneficia enormemente de sus populares modelos con motor de combustión, pero su apuesta por los vehículos totalmente eléctricos no está resultando como estaba previsto: las ventas se están estancando en Europa y cayendo en Estados Unidos a medida que los clientes se sienten desanimados por la disminución de los subsidios y la infraestructura de carga irregular. La firma también ha contribuido al malestar al presentar sus primeros modelos eléctricos años más tarde de lo previsto y con fallos de software.

En China, un factor clave de ganancias para Volkswagen, el mercado de vehículos eléctricos de lujo no logró despegar, perjudicando las perspectivas de los modelos fabricados por sus marcas de lujo, incluidos el Q8 e-tron de Audi y el Taycan de Porsche AG.

En el mercado masivo, VW está luchando por competir con BYD, Nio Inc. y Xiaomi Corp., cuyos autos enchufables de precios agresivos cuentan con pantallas grandes y sofisticada tecnología de reconocimiento de voz. El fabricante no ofrece ningún vehículo eléctrico de autonomía extendida que se haya vuelto popular en el mercado automotriz más grande del mundo.

"El principal problema con VW es el producto. Tienen capacidad de producción de vehículos eléctricos de batería que la gente no compra", dijo Stephen Reitman, analista de Bernstein.

Stellantis NV planea presentar nuevos modelos eléctricos este año, incluidos el Jeep Wagoneer S y el Fiat Grande Panda, en su intento por recuperar participación de mercado en Estados Unidos y Europa. Renault SA está apostando por la demanda de nuevos vehículos eléctricos asequibles, incluido el Renault 4.

BMW AG está iniciando su mayor renovación en años con el primero de sus vehículos eléctricos Neue Klasse, un SUV de tamaño mediano con una pantalla que abarca el parabrisas y que se espera que tenga un rendimiento de alrededor de 800 kilómetros antes de tener que recargar. La producción en serie comenzará este año en Hungría.

Las ventas de autos de BMW caen tras masivo retiro por falla y menor demanda en China

Las medidas de VW alrededor del mundo

Blume está tomando medidas para cubrir las brechas en la cartera de Volkswagen. En noviembre, la marca VW inició la producción del Tayron, un SUV grande que también se vende como híbrido enchufable, cuyas entregas comenzarán este año.

El grupo está renovando modelos populares con motor de combustión, incluidos el VW T-Roc y el Audi Q3, y está preparando las entregas del Skoda Elroq, uno de sus SUV eléctricos más asequibles. En Europa, la marca ha logrado defender su cuota de mercado gracias a la sólida demanda de sus modelos de gasolina.



Modelos de próxima generación que los analistas califican como posibles revolucionarios, incluido el ID. 2all, un vehículo eléctrico con un precio inferior a 25.000 euros, no comenzará a entregarse hasta 2026. Hace dos años, la empresa dijo que será tan espacioso como el Golf y tan asequible como el Polo.



En China, Volkswagen pretende recuperar cuota de mercado a partir del próximo año, cuando los vehículos desarrollados con Xpeng lleguen a las salas de exposición. Blume ha prometido que incluirán tecnología que se adaptará mejor a los gustos locales. El grupo pretende vender 4 millones de vehículos anualmente en China para 2030, frente a los 2,93 millones del año pasado.



En Estados Unidos, donde los negocios se complicarán más si la Casa Blanca liderada por Trump impone aranceles más costosos, VW está preparando camionetas y SUV resistentes a través de su resucitada marca Scout. La marca planea ofrecer opciones de vehículos eléctricos, híbridos y de autonomía extendida, pero no llegarán hasta 2027 y su popularidad puede depender en última instancia de si existen incentivos para reducir sus precios de etiqueta de aproximadamente US$ 60.000.



La incertidumbre también golpea a Volkswagen más cerca de casa. Alemania se está recuperando de dos años de recesión y se prepara para elecciones anticipadas en febrero. Las ventas de vehículos eléctricos se desplomaron en la economía más grande de Europa en 2024, y Blume advirtió que las condiciones en el país son insuficientes para que las empresas industriales resistan una competencia más dura.



"Es bueno reducir costos, pero también se trata de encontrar formas de hacer que sus productos se vendan mejor", dijo Reitman de Bernstein.