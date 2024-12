CEO de Volkswagen anuncia recortes de costos y define su nueva estrategia para China

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El CEO de Volkswagen AG, Oliver Blume, prometió seguir recortando costos mientras el fabricante de automóviles alemán traza un nuevo rumbo para China, donde está luchando contra la escasa demanda y la pérdida de relevancia.

Blume compareció el martes en la Universidad Tongji de Shanghai para conmemorar el 40º aniversario de la presencia de VW en el país. Dijo a un grupo de estudiantes que el fabricante de automóviles seguirá adelante con su estrategia "en China, para China", que prioriza la tecnología local y la competitividad de precios.

"Este año ha sido muy difícil para el grupo Volkswagen", dijo Blume. "Nuestro plan es llevar más de 30 nuevos modelos a nuestros mercados al año 2030. Utilizaremos una sólida cartera de productos para que nuestros clientes vuelvan a ver el encanto de la marca Volkswagen."

El competitivo mercado automovilístico chino y la rápida transición a los vehículos eléctricos han pillado desprevenidos a fabricantes extranjeros como VW y General Motors. El auge de campeones locales como BYD y una guerra de precios en curso han significado el fin de años de ventas y beneficios saludables que los fabricantes de legado llegaron a disfrutar en China. Por otra parte, la ralentización de la demanda está obligando a VW a plantearse por primera vez el cierre de fábricas en Alemania, su mercado de origen.

Con VW China Technology Co., la división propiedad al 100% de VW con sede en la provincia de Anhui, el grupo pretende desarrollar una plataforma de automoción compacta para el mercado chino que cueste un 40% menos, dijo Blume. VW también espera acelerar el tiempo que tardan los nuevos productos en salir al mercado en un 30% a partir de 2026.

"Nos hemos dado cuenta de que en un mercado tan sensible a los precios como China, hay que recortar costes", agregó. "Esto supone un gran reto para nuestro desarrollo tecnológico de ingeniería, así como para la fabricación".

A través de las inversiones y asociaciones de VW con empresas como el fabricante de baterías Gotion High-Tech Co., la firma de soluciones de conducción autónoma Horizon Robotics Inc. y el fabricante de vehículos eléctricos Xpeng Inc. el grupo puede innovar sus plataformas de vehículos y su marca de forma más rápida y eficaz, añadió Blume.

El fabricante de automóviles renovó el mes pasado su contrato de empresa conjunta con el fabricante estatal SAIC Motor Corp. y Blume dijo que esperaba un nuevo comienzo. VW se volverá más ágil y recurrirá a nuevos trenes de tracción populares entre los consumidores chinos, como los híbridos enchufables y los vehículos eléctricos de autonomía extendida, ambos propulsados por baterías y motores de combustión interna convencionales.

China sigue siendo un mercado clave para VW y el grupo aspira a generar 3.000 millones de euros (US$ 3.200 millones) en beneficios de explotación para 2030, así como a mantener su posición como primera marca extranjera de automóviles, dijo Blume.