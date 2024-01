Comisión de Salud del Senado despacha ley corta de isapres sin aprobar el artículo que permite un reajuste de precio base

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Comisión de Salud del Senado cumplió con la meta propuesta, pero no en el escenario ideal para las aseguradoras privadas de salud. Si bien la instancia este martes logró despachar la ley corta de isapres a la Comisión de Hacienda, lo hizo sin incluir una pieza clave del proyecto.

Se trata de un fragmento del artículo 13, que es aquel que había protagonizado las discusiones durante toda la tramitación. Esta norma instruye a las isapres a presentar un plan de pago para devolver todos los cobros en exceso realizados a afiliados por concepto de tabla de factores, buscando así cumplir con el fallo de la Corte Suprema. No obstante, también dicta que las aseguradoras deberán acompañar esto con una estrategia de contención de costos y, además, con una propuesta de un reajuste único en los precios base de los planes, para retomar el equilibrio financiero.

Esto último fue rechazado por la Comisión de Salud, por distintos motivos. Mientras senadores oficialistas como el presidente de la mesa, Juan Luis Castro (PS), y Ximena Órdenes (IND-PPD) se mostraron contrarios a que las empresas no tengan un límite establecido para realizar ese reajuste, los parlamentarios de oposición, Sergio Gahona (UDI) y Francisco Chahuán (RN), se lanzaron a la carga para que el Gobierno reconsidere el método de cálculo de la deuda del sistema.

Las preocupaciones se acentuaron luego de que se conociera la última simulación de la Superintendencia de Salud, que estimó la deuda de las isapres en unos US$ 1.180 millones, por lo que las futuras alzas en los planes, para evitar la quiebra de las compañías, podrían ascender hasta un 41%, en el peor escenario posible, que tampoco considera contención de costos.

Los puntos de quiebre

Es por esto que la oposición ha vuelto a insistir en que se tome en cuenta la mutualización -principio por el cual los usuarios de una cartera comparten los riesgos-, método propuesto por la Comisión Técnica que asesoró al Senado, y que bajaría la deuda del sistema a un monto en torno a los US$ 450 millones. Tanto la ministra de Salud, Ximena Aguilera, como el superintendente del sector, Víctor Torres, han argumentado que este método es incompatible con el fallo de la Corte, que ordenó que los cobros en exceso se pagaran "contrato a contrato".

"Si nos colocamos en el escenario de que hoy terminaría el proceso de legislación de la ley corta, las isapres no tendrían que conversar con la Superintendencia de Salud, sino con la de Insolvencia. Claramente todos los mecanismos que presentó el Gobierno para poder efectivamente resolver este problema, no son suficientes", apuntó Gahona tras la última sesión de la Comisión.

El senador acusó que los mecanismos del proyecto calculan una deuda "demasiado alta" y que esto se pretende resolver subiéndole el precio a los afiliados. "Estamos dispuestos a un reajuste, pero razonable, y para eso hay que acotar la deuda. Hay que decirlo con todas sus palabras y sin complejos (...) Esperamos que en la Comisión de Hacienda haya más razonabilidad y que el Gobierno se abra a mecanismos distintos para poder calcular las obligaciones que ordena la Corte Suprema y así poder determinar un ajuste al precio base lo más bajo posible", argumentó.

Desde la otra vereda, el senador Castro afirmó que "ha quedado meridianamente claro que el plan de reajuste de precios base no fue aceptado por la Comisión de Salud porque no tiene umbrales máximos, no tiene topes, no tiene bordes precisos que eviten ese castigo que hemos dicho que los afiliados no deben sufrir".

Así, el presidente de esta mesa también llamó al Gobierno a replantear el proyecto, pero en relación a que el ajuste de precios no pueda llegar a niveles de hasta el 41%. "Eso es inaceptable y por eso hubo una contundente mayoría que dijimos no, en esas condiciones no puede haber reajuste de precios base volviendo a dañar el bolsillo a los afiliados", dijo el senador socialista.

Por otra parte, Juan Ignacio Latorre (RD), el quinto senador que integra la Comisión de Salud, quiso "poner el vaso medio lleno" y destacó que gran parte de los artículos tuvo una aprobación mayoritaria. "Recordemos que tiene que pasar por Hacienda antes de votarse en sala y además está el trámite de la Cámara de Diputados. Por tanto, hay espacio para seguir mejorando este proyecto de ley", declaró.