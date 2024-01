Patricio Zapata aboga por reconsiderar el cálculo de la deuda: “Estos contratos están mutualizados desde el inicio”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Experto en derecho público y hoy consejero sénior en Carey Abogados, Patricio Zapata ingresó al debate de la crisis de las isapres por el gremio de las aseguradoras, que le solicitó una opinión legal sobre el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores y su incidencia en la ley corta que lo implementará.

Zapata señala a DF que esta fue una asesoría puntual y que habla a título personal y no como asesor. Particularmente, el abogado ha discrepado con el Gobierno en la exclusión de la mutualización -principio por el cual los usuarios de un seguro comparten sus riesgos- para calcular la deuda del sistema. Con este método, la deuda podría estar en torno a los US$ 450 millones; sin él, en US$ 1.180 millones.

Si bien el Ejecutivo descartó esta idea señalando que el fallo de la Corte no la permite, Zapata sostiene que en ninguna parte la sentencia definió el valor de las devoluciones. “Es muy claro el fallo en delegar esa tarea a la Superintendencia”, dice.

Afirma que está en la “esencia de los seguros” distribuir o mutualizar el riesgo entre el conjunto total de los asegurados y no regirse uno a uno: “Yo como compañía no le puedo aplicar reajustes diferentes a los planes de mis distintos cotizantes, afiliados o clientes. Si le aplico un alza a un grupo, la tengo que aplicar a todo el universo”.

“Lo que está diciendo (la Corte) es que proceden las devoluciones de excedentes en caso que haya habido una diferencia en contra del cotizante. Pero no está diciendo que debe analizarse el valor de esa diferencia caso a caso (...) no hay liquidez de la obligación, porque no hay un monto y tampoco están las reglas que permiten calcularla con la pura aritmética”, dice.

Por eso, la mutualización le parece una mejor fórmula que una que implique devolver una cantidad, pero luego hacer otro reajuste de planes para no colapsar el sistema.

¿No implicaría hacer cambios retroactivos al método de cálculo de los planes? Zapata dice que no. “Estos contratos están mutualizados desde el inicio”, sostiene.

El abogado dice que, aunque dos usuarios con distintos niveles de riesgo paguen primas diferentes, ya existe un grado de compensación. En parte, los afiliados más jóvenes ya pagan por los siniestros de los más viejos, ejemplifica. “La empresa cobra sabiendo que va a tener que pagar más por algunas personas, de lo que han pagado. Eso está incorporado en el cálculo”, afirma.