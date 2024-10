Superintendencia de Salud comienza a aprobar planes de pagos de isapres: empresas se preparan para devoluciones masivas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Superintendencia de Salud comenzó a dar luz verde a los planes de pago y ajustes financieros presentados por las seis isapres abiertas (Banmédica, Consalud, Cruz Blanca, Colmena, Nueva Masvida y Vida Tres). Durante este jueves, algunas de estas compañías ya comenzaron a ser notificadas por el regulador.

El plan de pago y ajustes consiste en una propuesta que las aseguradoras debían enviar a la autoridad para implementar el fallo de la Corte Suprema, que instruyó a todas las empresas actualizar sus planes a la Tabla de Factores Única (TFU) vigente desde abril de 2020 y, a raíz de eso, calcular todas las devoluciones por los cobros en exceso respecto a dicho monto.

Con la aprobación del plan -la cual se oficializaría a los usuarios por parte de las empresas durante los próximos días-, las aseguradoras de salud privada iniciarían con el proceso de las devoluciones masivas a sus afiliados. Según tres fuentes del sector, el monto de la deuda habría quedado en niveles cercanos a lo esperado cuando se aprobó la ley corta de isapres (US$ 1.250 millones).

Las fuentes agregan que al interior de las compañías ya se están realizando los preparativos para implementar la normativa.

Respecto a la forma en que realizarán las devoluciones, la ley dicta que las aseguradoras contarán con una serie de modalidades. Por ejemplo, las empresas podrán pagar estos montos a través de excedentes e, incluso, si es que el cliente quiere que la devolución sea de inmediato, puede acordar con la isapre respectiva un pronto pago en efectivo, desembolsando el dinero de una sola vez con una tasa de descuento.

Cabe destacar que a principios de septiembre las seis isapres abiertas ya mencionadas habían presentado un plan de pago y ajustes financieros, el cual fue rechazado por la Superintendencia de Salud, por lo cual lo habían vuelto a presentar con ciertas modificaciones técnicas.

Isapre Esencial

Las seis isapres abiertas se suman a Esencial -ligada a la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia, el mismo grupo detrás de la Clínica Alemana-, primera aseguradora privada que obtuvo el visto bueno de la Superintendencia de Salud.

Sin embargo, el caso de Esencial es diferente al de las otras isapres, dado que comenzó a operar recién en 2022, por ende, no tiene contratos anteriores a la TFU. Así, esta compañía no tendrá que realizar devoluciones masivas a sus usuarios y no aplicará una prima extraordinaria para subir el precio de los planes.

Aún así, la aseguradora explicó que sí tendrá que hacer devoluciones por las cargas menores de dos años.