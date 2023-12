Comisión de Productividad recomienda cambiar el modelo de concesión de espectro

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

No solo las torres son objeto de análisis por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), sino que también el espectro. El organismo hizo público el último capítulo del estudio “Productividad sector telecomunicaciones”, que se centra en modificar el modelo de este tipo de concesión en el país.

De acuerdo con la CNEP, la pelea por el espectro 3,5 GHz reveló que hay problemas de “certeza jurídica” que favorecen la litigiosidad y el retraso tecnológico, producto de las fórmulas de adjudicación de este recurso limitado.

Problemas de la actual Ley

En el estudio, la entidad explicó que Chile utiliza un sistema de concesión llamado “comando y control” que, a su juicio, tiende a producir una menor eficiencia y competitividad que las tradicionales subastas en que el precio lo pone el mercado.

A lo anterior, se suma que históricamente los permisos tienen una duración de hasta 30 años, uno de los más largos entre los países OCDE. De hecho, representan casi el doble de la media en el mundo.

“Esto es un factor que retrasa la asignación del espectro a nuevos operadores, merma la eficiencia en su explotación y desincentiva el progreso tecnológico”, apuntó la Comisión.

Además, la CNEP sostuvo que hay operadores (como Movistar y Entel) que aún conservan concesiones de carácter “indefinido”, lo que de acuerdo al informe “distorsiona la competencia”.

Según estimaciones de la Comisión, si el espacio otorgado indefinidamente se concesionara a través del modelo de mercado, en que se fijan precios competitivos y a partir de subastas asignan la concesión al mejor postor, cada concurso implicaría una recaudación cercana a los US$ 70 millones por banda.

“La CNEP recomienda que, a través de un proyecto de ley, se modifique el plazo de vigencia de las concesiones para el uso y goce de frecuencias del espectro radioeléctrico, y que además, contemple un pronunciamiento explícito por parte de la Subtel sobre la vigencia de las concesiones otorgadas en forma indefinida y los mecanismos de compensación que sean aplicables de acuerdo con la normativa vigente”, apuntó la Comisión.

Justamente este análisis ha instalado la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) desde octubre, cuando el titular Claudio Araya anunció que están evaluando modificar la Ley General de Telecomunicaciones en el segmento de concesiones.

Uso eficiente

La Ley General de Telecomunicaciones (LGT) no detalla explícitamente dentro de las causales de caducidad el uso ineficiente del recurso, lo que implica que hay operadores como VTR que tienen recursos, pero no lo usan.

“Esta práctica, difiere ampliamente de los procedimientos seguidos por referentes, donde en las concesiones de espectro, opera el principio denominado use or lose it (úsalo o piérdelo), bajo el cual una subutilización del recurso limitado conlleva el término de la autorización”, expresó la CNEP, que consideró que se debe inlcuir en los cambios.