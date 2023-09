El crecimiento de las ventas de la nube de Oracle se desaceleran y sus acciones se desploman

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Oracle Corp. informó un crecimiento de las ventas en la nube que se desaceleró en el trimestre, atenuando el entusiasmo sobre los esfuerzos de expansión del fabricante de software en el competitivo mercado. Las acciones cayeron hasta un 10% en las operaciones previas a la apertura del martes.

Los ingresos de la nube, una métrica que los inversores siguen de cerca, aumentaron un 30% a US$ 4.600 millones en el período finalizado el 31 de agosto. De ellos, US$ 1.500 millones provinieron del alquiler de potencia informática y almacenamiento a través de Internet y US$ 3.100 millones de aplicaciones. Esa tasa de crecimiento de la nube fue más lenta que el salto del 54% del trimestre anterior.

La empresa con sede en Austin, Texas, conocida por su software de bases de datos, se centra en expandir su negocio de infraestructura en la nube para competir más fuertemente con Amazon.com Inc., Microsoft Corp. y Google de Alphabet Inc. Los inversionistas tienen cada vez más esperanzas de que un aumento en la demanda de productos de inteligencia artificial, que necesitan una potencia informática significativa, ayude a Oracle a ganar participación en el mercado.

Para Oracle en este momento, "se trata de la nube, se trata de escalar ese negocio", dijo Angelo Zino, analista de CFRA.

Bajo las expectativas

La acción cayó a un mínimo de US$ 113,80 en las primeras operaciones después de cerrar en un máximo histórico en Nueva York. Si la caída se mantiene, Oracle enfrenta su mayor caída intradiaria desde marzo de 2020. Los resultados “parecen haber incumplido expectativas más elevadas con respecto a los ingresos”, escribió el analista de Citigroup Inc. Tyler Radke. Las acciones han subido un 55% este año.

El presidente de Oracle, Larry Ellison, expresó entusiasmo por la creciente demanda impulsada por la IA y dijo que las empresas del área han "firmado contratos para comprar más de US$ 4 mil millones de capacidad" del servicio en la nube de Oracle. La cifra es el doble de lo que Oracle registró al final del trimestre anterior, dijo el lunes en un comunicado con los resultados.

Los ingresos del negocio de infraestructura en la nube aumentaron un 66% en el primer trimestre fiscal, "mucho más rápido que nuestros competidores de infraestructura en la nube a hiperescala", dijo la directora ejecutiva Safra Catz en el comunicado. Esa cifra fue del 76% en el trimestre anterior.