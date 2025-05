FNE acusa a Google de abuso de posición dominante en Chile y pide al TDLC una multa cercana a US$ 89 millones

Las autoridades en Chile decidieron sumarse a una creciente corriente de demandas y acusaciones contra Google, filial de Internet de la estadounidense Alphabet, debido a su posición y prácticas de mercado.

Así, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por abuso de posición dominante contra la firma, acusándola de imponer a través del sistema operativo Android restricciones a la libre competencia en los mercados de distribución de aplicaciones y de distribución de bienes digitales de pago desde, al menos, 2019.

En su demanda, la FNE pidió al Tribunal que exija a Google el cumplimiento de una serie de medidas que garanticen el término de las conductas contrarias a la libre competencia y una multa a beneficio fiscal por 101.482 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a casi US$ 89 millones.

La Fiscalía comenzó a investigar estas prácticas en octubre de 2022, a partir de la denuncia de un particular. Tras llevar a cabo diligencias, la FNE concluyó que Google posee 95% del mercado local de distribución de aplicaciones, y más de 99% del de distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones en el sistema operativo Android.

"Estos porcentajes, sumados a que los potenciales competidores enfrentan significativas barreras a la entrada por los efectos de red, costos hundidos derivados de inversión en innovación y las mismas restricciones que impone la requerida, permiten constatar la posición dominante que tiene Google en estos segmentos a nivel nacional", señaló la FNE a través de un comunicado.

Según la autoridad, verificó que la firma tecnológica ha impuesto restricciones a la distribución de aplicaciones por canales distintos a su propia tienda de aplicaciones, Google Play Store, entre las que se cuentan exigir a los fabricantes de dispositivos móviles la preinstalación de esta tienda en un lugar preferente, como condición para distribuir las aplicaciones de Google; impedir la distribución de tiendas de aplicaciones alternativas en dispositivos móviles Android desde Google Play y entorpecer la descarga vía web de aplicaciones y tiendas de aplicaciones alternativas mediante fricciones innecesarias para ejecutar esta función.



Además de una sanción económica, la FNE pidió a la autoridad de competencia que exija a Google dejar de condicionar el acceso a sus productos o servicios, pagos, o participación en ingresos, "a la suscripción de acuerdos que impongan la obligación de preinstalar Google Play en una ubicación específica de la interfaz del dispositivo", junto con permitir la distribución de tiendas de aplicaciones de terceros mediante Google Play, entre otros aspectos.