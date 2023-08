HP reduce perspectiva de resultados por debilidad en mercado de computadores personales y sus acciones caen casi 10%

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

HP Inc. redujo su perspectiva de flujo de efectivo y ganancias para todo el año y señaló que un repunte en el mercado de computadoras personales tomará más tiempo de lo esperado. Las acciones cayeron alrededor de un 8,4% en las primeras operaciones del miércoles.

El flujo de caja libre para el año fiscal que finaliza en octubre será de US$ 3.000 millones, dijo en un comunicado la compañía con sede en Palo Alto, California. Anteriormente había proyectado unos US$ 3.250 millones. HP también redujo su pronóstico de ganancias ajustadas a un rango de US$ 3,23 a US$ 3,25 por acción, desde US$ 3,30 a US$ 3,50 por acción.

La demanda "no está mejorando tan rápido como esperábamos", dijo el director ejecutivo Enrique Lores en una entrevista. Los elevados niveles de inventario en toda la industria significan que los precios de las computadoras siguen estando contenidos y que los clientes empresariales posponen las compras en el trimestre debido a los recortes de empleo y la conciencia general sobre los costos, dijo Lores. La economía en China también está pesando sobre las ventas, añadió.

Las ventas de computadoras personales han experimentado una caída histórica durante el último año luego del auge de la era de la pandemia.

HP tenía la esperanza de que en la segunda mitad de 2023 se vería una mejora más rápida con las ventas impulsadas por las temporadas de regreso a clases y vacaciones. El analista de la industria Gartner Inc. dijo en julio que el mercado de PC estaba mostrando signos de estabilización. En cambio, las perspectivas reducidas indican una continua imprevisibilidad.