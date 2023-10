Las grandes tecnológicas borran US$ 200 mil millones de valor de mercado tras decepcionantes resultados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los denominados Siete Magníficos de la tecnología, que han impulsado el repunte de las acciones estadounidenses de este año, están publicando resultados en el tercer trimestre decepcionantes, con lo que eliminaron US$ 200.000 millones de su valor de mercado y amenazan con empujar al S&P 500 a una corrección.

La matriz de Google -Alphabet Inc.-, Tesla Inc. y la matriz de Facebook -Meta Platforms Inc.-, se han desplomado desde que anunciaron sus resultados, y sólo Microsoft Corp. ha sido el único punto positivo. Amazon.com Inc. publica su informe después del cierre de este jueves, y el mercado de opciones implica un movimiento de un día para las acciones del 8,1% en cualquier dirección, poniendo en juego unos US$ 100.000 millones en valor de mercado.

Las siete empresas han sido la historia del año en el mercado de valores, y un frenesí de interés en torno a la inteligencia artificial ha impulsado las ganancias de muchas de ellas. El optimismo está menguando debido a las tasas de interés más altas y la guerra en Medio Oriente: el S&P 500 ha caído un 8,8% desde su máximo de 2023, lo que lo coloca al alcance de la caída del 10% que se define como una corrección en un mercado alcista.

Sin embargo, todavía queda mucha euforia. El índice Nasdaq 100, de gran tecnología y dominado por los Siete Magníficos, sigue subiendo un 31% durante el año, lo que significa que hay mucho espacio para que el mercado caiga.

Los resultados de Meta pesarán en el mercado cuando se abran las operaciones el jueves. La acción cayó un 2,4% en las operaciones previas a las negociaciones, después de que el gigante de las redes sociales frustrara las esperanzas de los inversionistas de una recuperación publicitaria a largo plazo, diciendo que se debía al capricho de un entorno económico incierto.

Esto se produce inmediatamente después de que Alphabet borrara casi US$ 180.000 millones en valor de mercado el miércoles después de que la unidad de nube de la compañía informara una ganancia menor de lo esperado. La pérdida fue la mayor pérdida de valor de mercado en una sola sesión para el gigante de las búsquedas. A principios de mes, el valor de Tesla se redujo en US$ 72.000 millones un día después de sus resultados.

Por ahora, el único rayo de esperanza entre los siete grandes es Microsoft. El fabricante de software de Windows se recuperó para agregar alrededor de US$ 75 mil millones en valor de mercado el miércoles, después de que el gigante del software informara resultados del primer trimestre que superaron las expectativas.

Alphabet y Microsoft, que siguen a Amazon en infraestructura de nube, han estado compitiendo para desarrollar sus ofertas de inteligencia artificial como una forma de hacer que sus plataformas sean más atractivas para los clientes. Sus conjuntos divergentes de resultados elevan el listón para el líder de la computación en la nube, Amazon, cuando informe sus resultados el jueves.