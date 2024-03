Microsoft y OpenAI planearían un mega data center por US$ 100.000 millones y con una supercomputadora de IA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Microsoft y OpenAI están planeando un proyecto de data center que podría costar hasta US$ 100.000 millones e incluirá una supercomputadora de inteligencia artificial llamada "Stargate", reportaron medios el viernes.

Las empresas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

The Information informó que Microsoft probablemente sería responsable de financiar el proyecto, que sería 100 veces más costoso que algunos de los centros de datos más grandes actuales, citando a personas involucradas en conversaciones privadas sobre la propuesta.

Se espera que la próxima gran actualización de inteligencia artificial de OpenAI llegue a principios del próximo año, según el informe, y agrega que los ejecutivos de Microsoft esperan lanzar Stargate tan pronto como en 2028.

La supercomputadora propuesta, que estará en Estados Unidos, sería la más grande de una serie de instalaciones que las compañías buscan construir durante los próximos seis años, agrega el informe.

The Information atribuyó el costo tentativo de US$ 100.000 millones a una persona que habló al respecto con el CEO de OpenAI, Sam Altman, y a una persona que vio algunas de las estimaciones de costos iniciales de Microsoft. No identificó esas fuentes.

Los empleados de Altman y Microsoft han pensado en supercomputadoras en cinco fases, con Stargate como quinta fase. Microsoft está trabajando en una supercomputadora de cuarta fase más pequeña para OpenAI que pretende lanzar alrededor de 2026, de acuerdo al reporte.

Microsoft y OpenAI se encuentran en la mitad de la tercera fase del plan de cinco fases, y gran parte del costo de las siguientes dos fases implica la adquisición de los chips de IA que se necesitan, según el informe.

"Siempre estamos planificando la próxima generación de innovaciones de infraestructura necesarias para continuar ampliando la frontera de la capacidad de IA", dijo Frank Shaw, portavoz de Microsoft, en un comunicado a la publicación.

Los esfuerzos propuestos podrían costar más de US$ 115.000 millones, más de tres veces lo que Microsoft gastó el año pasado en gastos de capital para servidores, edificios y otros equipos, según el informe.