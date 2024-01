Mundo concreta separación de su filial de infraestructura y busca replicar el modelo de negocios en Colombia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un nuevo competidor entra a disputar en el mercado de fibra óptica para el segmento mayorista a nivel nacional: Holdco Networks.

Pese a que Mundo anunció en 2022 la creación de esta nueva filial, no fue hasta el 5 de diciembre recién pasado que se concretó la separación de sus áreas de infraestructura y de servicios. El objetivo es competir el mercado a Onnet Fibra, ligada a Movistar Chile y al fondo de inversión KKR.

Los planes que Mundo venía estudiando desde 2019, comenzaron a tomar forma tres años después al concretarse su toma de control por el fondo de inversión estadounidense Digital Bridge. En los últimos años, el equipo liderado por Enrique Coulembier -principal ejecutivo de Mundo- se dedicó a construir una amplia red de 17 mil kilómetros de fibra óptica con cobertura en 278 comunas.

En paralelo, Digital Bridge puso en marcha una nueva estructura corporativa que implicó una reorganización de las operaciones y la creación del holding Holdco, con presencia a nivel regional y liderado por Enrique Coulembier como CEO. El ejecutivo de origen argentino destaca que este proceso se hizo con recursos propios y asesoría de sus auditores. “En Chile nadie creía que podríamos hacerlo, y aunque fue un tremendo desafío no tuvimos que contratar ninguna consultora de tipo McKinsey”, recuerda.

“La infraestructura de Holdco tiene la calidad y la cantidad para competir en el mercado. Toda la red entrega 10 GB simétricos al hogar. Y si miramos cómo está la situación de la otra red de infraestructura disponible si se suman más operadores estará demasiado cargada y eso es complicado”. Enrique Coulembier, CEO del Holding Holdco.

Bajo la sociedad matriz están situadas Mundo Telecomunicaciones y Holdco Networks en Chile, a cargo de dos ejecutivos en el cargo de chief operations officer (COO).

“A partir de enero, las operaciones estarán totalmente separadas. Fue una ardua tarea en todo lo que funcionaba en las 278 comunas, lo que significó gerencias, alquileres de infraestructura, redes y trabajadores. Todavía hay temas pendientes, pero menores. Fue una linda experiencia, ninguna de las dos empresas se venderá y continuarán con el mismo respaldo económico”, apunta Coulembier.

Cumplida esta fase, el plan de negocios del grupo para 2024 considera inversiones por US$ 120 millones con una estrategia con tres metas principales: aumentar el volumen de abonados de Mundo, captar nuevos clientes para Holdco y abrir un nuevo mercado en la región.

Pasajes a Colombia

Digital Bridge tiene ambiciosos planes en Latinoamérica luego de los resultados de Mundo en Chile. Después de analizar Ecuador y Perú, la compañía con sede en Boca Ratón, estado de Florida, se decidió por lanzar su estrategia en Colombia.

“Estamos trabajando para comprar un par de compañías. Actualmente, estamos en procesos de auditorías para replicar un poco el modelo de Mundo”, dice Coulembier.

El perfil de las firmas en proceso de adquisición es que funcionen con fibra óptica. “Uno de los argumentos más fuertes es que, aunque sea pequeñita, debe tener un buen management para poder administrarlo a distancia. Nuestro plan es hacerla crecer en infraestructura, y es muy probable que el primer trimestre de 2024 se cierre el negocio”, anticipa.

Foco en nuevos clientes

Holdco entrará a competir en un escenario en el cual Onnet compró las operaciones de Entel y selló su acuerdo de contar con tres clientes: Movistar Chile y DirecTV Fibra. Sin embargo, Coulembier sostiene que hay mucho espacio para crecer.

“La infraestructura de Holdco tiene la calidad y la cantidad para competir en el mercado. Toda la red entrega 10 GB simétricos al hogar. Y si miramos cómo está la situación de la otra red de infraestructura disponible si se suman más operadores estará demasiado cargada y eso es complicado”, asevera.

El ejecutivo indica que para asegurar un funcionamiento de alto nivel no se puede contar con tantos operadores grandes al mismo tiempo. “Es difícil mantener una calidad de servicio. Sí o sí el mercado necesitará una segunda infraestructura donde puedan colgarse el resto de los grandes”, apunta. De hecho, explica que Holdco apunta a ser una opción “natural” de ClaroVTR y WOM, empresas que apuntan a disputar el mercado fijo. “ClaroVTR tiene que tomar una decisión, porque están perdiendo clientes, y WOM por problemas económicos no está construyendo”, resalta.

Coulembier indica que la empresa aspira a llegar a 5 millones de conexiones al hogar a fines de 2024, lo cual implica construir 700 mil puntos. Para aumentar su cobertura, Holco planea entrar en las comunas de mayores ingresos donde aún no tiene presencia, como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.

Sobre la opción de comprar el paquete de desinversión de Entel, cuyos home pass están en esta zona, Coulembier reconoce que “una parte de esas conexiones nos convienen, pero todo depende de cómo se venda y si el precio es accesible. Estamos abiertos a mirar”.

WOM: “Su situación causa mucho ruido”

Pese a que Mundo tiene un segmento móvil, no cuenta con un músculo grande para captar abonados al estilo de los grandes operadores.

Consultado por una eventual oportunidad en WOM -firma respecto de la cual se señala que tiene entre sus opciones su venta a nuevos controladores- Coulembier explica que por ahora la prioridad de Digital Bridge no es adquirir una móvil. “Si bien a nivel estratégico suena muy natural, no es el momento de comprar, quizás en otra fecha”, aclara.

Además, entrega su visión respecto de la compañía que volvió a encabezar Chris Bannister. “Las cosas están muy movidas en WOM. Están teniendo una gestión muy diferente a lo que Mundo haría, ellos no cumplieron (despliegue 5G y FON) y entiendo que están protegiendo sus intereses, pero nosotros tendríamos otra estrategia. Su situación causa mucho ruido, tienen bonos por US$ 500 millones que vencen el año que viene, y deben pagarlos sí o sí; no se puede refinanciar con los bonistas”, señala.