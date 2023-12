OpenAI está en conversaciones para recaudar nuevos fondos con una valoración de US$ 100 mil millones o más

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

OpenAI se encuentra en las primeras conversaciones para recaudar una nueva ronda de financiamiento con una valoración de US$ 100 mil millones o más, dijeron personas con conocimiento del asunto, un acuerdo que consolidaría al fabricante de ChatGPT como una de las nuevas empresas más valiosas del mundo.

Los inversionistas potencialmente involucrados en la ronda de recaudación de fondos han sido incluidos en discusiones preliminares, según las personas, que pidieron no ser identificadas para discutir asuntos privados. Detalles como los términos, la valoración y el calendario de la ronda de financiamiento aún no se han finalizado y aún podrían cambiar, dijeron las personas.

Si la ronda de financiación se lleva a cabo según lo planeado, convertiría a la favorita de la inteligencia artificial en la segunda startup más valiosa de EEUU, solo detrás de Space Exploration Technologies Corp. de Elon Musk, según datos de CBInsights.

OpenAI se negó a hacer comentarios.

La compañía está lista para completar una oferta pública de adquisición separada a principios de enero, lo que permitiría a los empleados vender sus acciones a una valoración de US$86 mil millones, informó Bloomberg anteriormente. Esto está siendo liderado por Thrive Capital y hubo más demanda por parte de los inversores que disponibilidad, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La vertiginosa valoración de OpenAI refleja el frenesí de la IA que inició hace un año después de lanzar ChatGPT, un chatbot capaz de componer oraciones inquietantemente humanas e incluso poesía en respuesta a indicaciones simples. La compañía se convirtió en la startup más popular de Silicon Valley, al recaudar US$ 13 mil millones hasta la fecha de Microsoft Corp., y estimuló una nueva apreciación de la promesa de la IA que cambió el panorama de la industria tecnológica en unos pocos meses.

Desde entonces, Amazon.com Inc. y Alphabet Inc. han invertido miles de millones en Anthropic, su rival de OpenAI. Salesforce Inc. lideró una inversión en Hugging Face que la valoró en US$ 4.500 millones, y Nvidia Corp., que fabrica muchos de los semiconductores que impulsan las tareas de IA, dijo a principios de este mes que realizó más de dos docenas de inversiones en 2023.