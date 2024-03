Un escenario financiero débil, más conexiones y una operadora sin espectro: las diferencias entre el nuevo y antiguo concurso 5G

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hoy parte la recepción de las ofertas de la segunda versión del concurso 5G, instancia en que la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones (Subtel) entregará 50 MHz de espectro en la banda 3,5 GHz.

Y, aunque la disposición de este recurso es un evento esperado por el sector, la licitación en curso se da en un escenario poco auspicioso para lograr equiparar la recaudación histórica que consiguió la administración de Sebastián Piñera, con US$347 millones sólo por esta frecuencia.

¿La razón? El débil escenario económico de las empresas, pues a diferencia del proceso de 2021 en que los cuatro grandes operadores del mercado no tenían otra opción que apostar grandes sumas en la subasta, en 2024 sólo una carece de la macrobanda: ClaroVTR.

Es más, justamente esa situación gatilló una discusión en la industria, con Movistar Chile encabezando las críticas: la licitación es “un traje a la medida” de los mexicanos, es la premisa que impulsó el director de regulación y asuntos corporativos de la española, Fernando Saiz, durante el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

Adicionalmente, la firma española para frenar que se concrete esta hipótesis impulsó dos procesos legales para impedir que se lleve a cabo el concurso 5G, los que fueron rechazados.

Tres diferencias claves

En febrero de 2021, por los 150 MHz de la banda 3,5 GHz el gobierno recibió tres ofertas que resultaron vencedoras: Movistar aportó US$ 163 millones; Entel US$ 139 millones y WOM US$ 45 millones.

Claro perdió por sólo US$ 2 millones, ante la firma ligada al fondo de inversión Novator Partners y el peso de esa decisión implicó un fuerte impacto en su base de clientes.

Según las series estadísticas de la Subtel, si en 2021 los mexicanos eran el tercer actor más relevante con 21,3% del mercado, durante el tercer trimestre de 2023 -los últimos resultados públicos- cayeron al cuarto lugar con 17,5% de la torta de abonados.

Con este escenario de fondo, la primera gran diferencia entre el antiguo y el nuevo concurso es que el interesado más evidente es Claro, por la necesidad de la firma de origen mexicano de remontar ante la pérdida de terreno.

Un segundo punto es que el estrecho escenario económico del rubro pone signos de interrogantes en el resto de sus rivales.

Entel, Movistar y WOM acaban de finalizar el despliegue de la red 5G, proceso que no estuvo exento de dificultades. De hecho, este último competidor sigue sin alcanzar la meta y tiene en todos los frentes judiciales causas abiertas para frenar el cobro de las boletas de garantía por US$ 50 millones.

Al analizar los resultados financieros de Entel y Movistar se puede apreciar que 2023 fue un duro año para el sector de las telecomunicaciones. A diciembre, la primera presentó una disminución de 18% de sus ingresos con $2.473.692 millones y reportó utilidades por $88 mil millones, lo que implica una merma en contraste con 2022 cuando culminó el ejercicio con $456 mil millones; en tanto, la segunda, si bien registró un incremento de sus ventas en 2023 de 1,4% -por $1.698.144 millones-, anotó pérdidas por $76.565 millones, que se compara con $ 62.864 millones de ganancias del ejercicio anterior

Saiz remarcó en una entrevista a DF que el año pasado fue “muy malo, con márgenes negativos para todas las empresas. Si uno mira los estados financieros de Movistar, creo que ésta es la segunda vez en toda su historia que tuvo un año con pérdidas”.

Y por último, el nuevo concurso tiene como objetivo cubrir localidades sin conexión. Y si la licitación de 2021 tenía puntos por presentar un proyecto técnico para dar señal a polígonos estratégicos -como universidades, puertos y aeropuertos-, el nuevo proceso está centrado en dar cobertura a 5 tramos de carreteras. De acuerdo a un ejecutivo de la industria el costo de esta nueva iniciativa es mayor, siendo al menos US$ 15 millones el valor por cada una de esas contraprestaciones.

Nueva entrada a 5G

En forma silenciosa, en enero pasado en la comisión mixta de Transportes y Telecomunicaciones en el Congreso se dio un debate entre Entel, Claro, WOM y Movistar por el artículo 14 del proyecto de internet como servicio público, que permite la convergencia tecnológica a través del cambio de uso de concesión.

El texto permitiría a cualquier competidor adicionar tecnología a espectro ya otorgado. Esto encendió las alarmas de Movistar, que acusó que la ley genera incertidumbre porque operadores como Claro podrían entrar al 5G, sin concurso previo. “Nos preocupa que se modifiquen elementos esenciales como el período y tipo de servicio porque es grave y discriminatorio”, dijo Saiz.

Calendario de la segunda ronda de entrega de espectro para la quinta generación tecnológica

02/10/2023

Publicación del primer llamado a concurso

16/10/2023

Publicación de las bases

17/10/2023

Inicio del periodo de consulta

20/12/2023

Publicación del informe de respuestas de los operadores

13/03/2024

Inicio del periodo de postulaciones o recepción de ofertas

20/03/2024

Cierre del ingreso de ofertas

21/03/2024

Apertura de los sobres

01/06/2025

Fecha tentativa de fin de implementación del proyecto, hito que se cumple 12 meses post publicación del decreto de concesión

Fuente: Subtel