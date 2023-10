X ahora está valorada en menos de la mitad de lo que Elon Musk pagó por Twitter

X, la plataforma antes conocida como Twitter, vale menos de la mitad de lo que Elon Musk pagó por ella hace un año.

Las unidades de acciones restringidas otorgadas a los empleados valoran a la empresa en US$ 19 mil millones, o US$ 45 por acción, según una persona familiarizada con el asunto. Hace un año, Musk compró Twitter por US$ 44 mil millones.

Desde la adquisición, la mayor parte del personal de Twitter fue despedido o renunció. Musk cambió el nombre de la empresa a X, modificó algunas de sus reglas de contenido y desde entonces ha perdido más de la mitad de sus ingresos publicitarios.

Fortune informó anteriormente sobre la valoración, citando un memorando interno.