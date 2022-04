FT: De truco a un acuerdo en menos de 2 semanas: cómo Elon Musk ganó su premio de Twitter

Hace apenas 12 días, algunos de los operadores más experimentados de Wall Street y Silicon Valley desestimaron en privado la oferta de Elon Musk de comprar Twitter por US$ 44.000 millones como nada más que un truco.

Pero el lunes, el hombre más rico del mundo logró una sorprendente victoria, ganando el apoyo unánime del directorio de Twitter para su enfoque de adquisición después de poner su riqueza personal en juego para respaldar US$$ 33 mil millones del financiamiento del acuerdo.

Un banquero que lideró varias adquisiciones hostiles en Silicon Valley dijo que finalmente se convirtió en “un proceso muy prosaico”, ya que los directores de Twitter sucumbieron a una oferta que algunos de los mayores accionistas de la empresa les instaron a aceptar. Pero la misma velocidad del acuerdo, junto con el uso de Musk de su riqueza personal y su capacidad para captar una atención descomunal, incluso en la propia plataforma de Twitter, lo hicieron diferente a cualquier acuerdo de su tamaño anterior.

El Financial Times habló con varias personas con conocimiento sobre cómo Musk, en un proceso tumultuoso que duró menos de dos semanas, persuadió a la junta directiva de Twitter de que lo que desde el principio llamó su "mejor y última" oferta era un trato que valía la pena aceptar.

Las dudas sobre las intenciones de Musk se generalizaron después de la revelación sorpresa de su plan de adquisición el 14 de abril, solo unos días después de que dijera que no quería ser más que un inversionista pasivo en la empresa.

“No creo que hablara en serio al principio”, dijo Roger McNamee, un inversionista veterano de Silicon Valley. Sin financiamiento ni un plan claro de lo que haría después de ser dueño de la empresa, aparte de vagas promesas sobre la libertad de expresión, el enfoque de Musk parecía característicamente apresurado, dijo McNamee.

A esa incredulidad se sumó el recuerdo del infame tuit de "financiamiento asegurado" de Musk en 2018, cuando dijo que tenía un trato para privatizar su compañía de vehículos eléctricos Tesla, pero luego Estados Unidos lo acusó de fraude de valores por engañar al mercado.

Al principio, una búsqueda por parte de los asesores de Musk de inversores de capital privado para proporcionar potencia financiera amenazó con desacelerar su impulso ya que algunos de los grupos más grandes se descartaron, dijeron personas involucradas en esas conversaciones.

La adopción de una "píldora venenosa" por parte de la junta directiva de Twitter también pareció establecer un juego extendido del gato y el ratón que a menudo tarda meses en desarrollarse.

Personas cercanas a la junta de Twitter dijeron que los directores nunca tuvieron la intención de bloquear a Musk de un acuerdo negociado para adquirir la compañía de redes sociales, sino que querían evitar que el jefe de Tesla la comprara a bajo precio.

Morgan Stanley, clave

A fines de la semana pasada, Musk hizo públicos los compromisos financieros necesarios para privatizar Twitter, en gran parte respaldados por su riqueza personal. Junto con la promesa de aportar US$ 21.000 millones de capital, también buscó utilizar parte de su participación en Tesla para un préstamo de margen de US$ 12.500 millones del que seguirá siendo responsable, lo que resultó en un pago de intereses personales de más de US$ 400 millones al año.

Morgan Stanley, el banco de inversión de Wall Street, fue fundamental para ayudar a Musk a alinear el financiamiento a una velocidad vertiginosa, según personas cercanas a Musk y al directorio de Twitter. El prestamista se puso en contacto con los rivales el domingo de Pascua, cuando algunos banqueros estaban de vacaciones con la familia, y les dijo que tendrían que comprometerse antes del miércoles, agregaron las personas.

Los directores ejecutivos de algunos prestamistas fueron informados rápidamente sobre las discusiones para que pudieran decidir si sus bancos se unirían para financiar el acuerdo de Musk, dijeron personas involucradas en las negociaciones. El equipo de finanzas apalancadas de Morgan Stanley, dirigido por el banquero Andrew Earls, realizó una serie de llamadas de diligencia debida sobre la adquisición, cuyo nombre en código es Proyecto X, dijeron personas informadas sobre las llamadas.

“Toda la calle corría como loca”, dijo un banquero involucrado en el trato.

Al final, siete bancos acordaron financiar US$ 13.000 millones de préstamos tradicionales, y otros cinco unieron fuerzas para finalizar el préstamo de margen de US$ 12.500 millones. Para muchos, el préstamo garantizado con las acciones de Tesla de Musk fue la parte más fácil de abordar de la transacción, dada la riqueza de Musk y que las acciones de Tesla cotizan a un ritmo vertiginoso.

El valor de las acciones de Tesla negociadas en un día determinado a menudo eclipsa a las siguientes acciones más negociadas activamente en Estados Unidos,incluidas Apple, el fabricante de chips Nvidia y Amazon. Esa liquidez tranquilizó a los banqueros: en una posible crisis en la que Musk incumpliera, los prestamistas creían que podían vender suficientes acciones de Tesla en el mercado abierto, incluso mientras estaba cayendo en valor, para recuperar el préstamo.

Lo que es más importante, fueron los US$ 21 mil millones de capital que Musk prometió comprometer personalmente lo que cambió el rumbo y llevó a los bancos a luchar por una parte de la acción. “Todos hicieron un análisis cuidadoso al respecto, pero al final del día es el cheque de equidad. Nunca ha habido un control de equidad como este”, dijo una persona involucrada en las negociaciones de venta.

Al final de la semana, la determinación de Musk estaba cambiando de opinión. La prima del 38% que representaba su oferta comenzó a parecer especialmente atractiva cuando una venta masiva del mercado de valores golpeó a otras acciones tecnológicas. Una ronda apresurada de lanzamientos personales de Musk a algunos de los grandes inversores de Twitter el viernes ayudó a que las cosas avanzaran.

“Las preocupaciones de la junta sobre el financiamiento se disiparon y los accionistas decidieron que lo mejor para ellos era abogar por esta transacción”, dijo una persona con conocimiento directo del asunto.

Varios grandes accionistas llamaron a los miembros del directorio de Twitter el viernes y el sábado para presionar a los directores para que tomen en serio la oferta de Musk, dijeron personas informadas sobre las conversaciones. Aunque el precio de las acciones de Twitter alcanzó un máximo histórico de casi US$ 80 durante la pandemia, ya que los consumidores pasaban más horas en la plataforma, muchos grandes inversores habían adquirido las acciones cuando se cotizaban a unos US$ 20.

El domingo, Musk se comunicó directamente con el presidente de Twitter, Bret Taylor, lo que les permitió establecer el tono y las pautas para llegar a un acuerdo amistoso, con protecciones y garantías para salvaguardar a los accionistas.

En una reunión de directorio que comenzó a última hora del domingo y se prolongó durante la noche, los directivos de Twitter instruyeron a sus asesores de JPMorgan Chase y Goldman Sachs para que dieran los toques finales al acuerdo con Musk. Además de Morgan Stanley, el director ejecutivo de Tesla fue asesorado por Barclays y Bank of America.

Musk todavía tiene varios asuntos por resolver, el más importante es cómo financiará el componente en efectivo de US$ 21 mil millones de la oferta. Las personas cercanas al multimillonario dijeron que aún tenía que tomar una decisión final, pero que era plenamente consciente de que estaba en el aprieto y que estaba listo para vender acciones de su fabricante de vehículos eléctricos si fuera necesario.

Mientras tanto, está hablando con otros inversores potenciales sobre unirse a él, agregaron esas personas. Cualquiera que sea el resultado, será Musk quien tomará las decisiones si el hombre de 50 años termina lo que comenzó y se convierte en el alcalde de lo que ha llamado la "plaza pública de facto" del mundo.