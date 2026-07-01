Estados Unidos decide no renovar acuerdo con México y Canadá. ¿Qué significa esto para el futuro del TMEC?

La decisión de la administración Trump no impide que el trato tripartito siga vigente hasta 2036, pero abre un período de incertidumbre para las empresas norteamericanas.

Este miércoles, el gobierno de Donald Trump decidió no renovar por otros 16 años el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), descartando la extensión que podía activarse en el sexto aniversario de la entrada en vigor del acuerdo. En su lugar, Washington optó por mantener el pacto bajo un esquema de revisiones anuales y negociaciones continuas.

Se trata de un giro respecto del tratado que el propio titular de la Casa Blanca impulsó en 2020 y que entonces calificó como el "mejor y más importante acuerdo comercial jamás firmado". En esta ocasión, se señaló que el acuerdo presenta "problemas importantes".

Si bien la determinación no impide que TMEC siga vigente hasta 2036, abre un período de incertidumbre para las empresas norteamericanas. Analistas y el sector privado advierten que las revisiones permanentes podrían afectar inversiones y cadenas de suministro que dependen de reglas comerciales estables.

¿Qué cambia con la decisión de EEUU?

En términos inmediatos, el tratado no desaparece ni deja de aplicarse. El T-MEC continuará rigiendo el comercio entre los tres países durante la próxima década, pero sin la renovación automática que habría extendido su vigencia por otros 16 años.

En adelante, Estados Unidos, México y Canadá podrán negociar modificaciones mediante revisiones anuales. Si durante los próximos diez años no logran un acuerdo para renovar el tratado, éste expirará en 2036.

Según el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la administración Trump "no está dispuesta a hacer un rubber stamp (aprobar automáticamente, sin un examen de fondo) del acuerdo". Trump había anticipado esta postura al señalar que prefería introducir cambios antes que extender el pacto en su forma actual.

¿A qué se debe el giro de Trump?

El cambio refleja la evolución de la estrategia comercial de Trump durante su segundo mandato.

Aunque fue el principal impulsor del TMEC en 2020, el mandatario se ha mostrado cada vez más crítico porque considera que el acuerdo limita su política arancelaria y no ha corregido los déficits comerciales de Estados Unidos con México y Canadá.

Durante los últimos meses incluso sostuvo que Estados Unidos estaría mejor sin el tratado. Sin embargo, abandonar completamente el acuerdo enfrentaría un importante obstáculo político, dado que el T-MEC mantiene respaldo bipartidista en el Congreso, pese a que algunos legisladores y sindicatos buscan introducir cambios.

Además, mantener abierto el proceso de revisión permite a la Casa Blanca conservar una herramienta de presión sobre sus socios comerciales. Bloomberg Economics estima que las negociaciones permanentes fortalecen la capacidad de Trump para utilizar la amenaza de elevar aranceles como mecanismo de negociación.

¿Cuáles serán los principales temas de negociación?

Washington ya inició conversaciones formales con México, mientras que el diálogo con Canadá ha avanzado mucho menos en medio de las tensiones entre Trump y el primer ministro Mark Carney.

La próxima ronda con México está prevista para la semana del 20 de julio e incluirá discusiones sobre reglas de origen para bienes industriales más allá del sector automotor. También podrían incorporarse asuntos como la industria aeroespacial, la propiedad intelectual y la calidad del agua.

Uno de los focos centrales será el endurecimiento de las reglas de origen para limitar la utilización de componentes chinos en las exportaciones norteamericanas, especialmente en la industria automotriz. Estados Unidos también pretende discutir el nivel de inversión china permitido en México y Canadá, al considerar que estas decisiones tienen implicancias para su seguridad nacional.

Greer cuestionó particularmente la postura canadiense al afirmar que Ottawa envía "mensajes contradictorios" al manifestar apoyo a la reindustrialización estadounidense mientras, al mismo tiempo, busca atraer inversión proveniente de China.

¿Qué impacto puede tener sobre la economía y las empresas?

El TMEC ha fortalecido significativamente el comercio regional desde su entrada en vigor. El intercambio entre los tres países superó los US$ 1,6 billones en 2024, frente al billón de dólares registrado cuando comenzó a operar en 2020. Actualmente, cerca del 90% de las importaciones estadounidenses provenientes de México y Canadá cumplen con las normas del tratado.

Sin embargo, las negociaciones prolongadas podrían retrasar decisiones de inversión. Expertos advierten que las cadenas de suministro manufactureras se diseñan con horizontes de varias décadas y requieren reglas previsibles.

Patrick Childress, de Holland & Knight, sostuvo que la ausencia de un plazo claro para concluir las negociaciones genera incertidumbre para las empresas. En la misma línea, Madeline Chalecki, del Atlantic Council, advirtió que "las cadenas de suministro se construyen con una visibilidad de 30 años, no de cinco", por lo que la incertidumbre podría frenar inversiones y crecimiento.

La reacción empresarial fue inmediata. Organizaciones que representan a fabricantes de automóviles, proveedores y concesionarios —incluidas compañías como General Motors y Toyota— solicitaron a los tres gobiernos alcanzar rápidamente un consenso para extender el tratado y preservar las condiciones preferenciales del comercio regional.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, asociaciones del sector minorista y sindicatos también pidieron aprovechar el proceso para mantener la certeza regulatoria, aunque estos últimos plantearon que la revisión debe servir además para fortalecer las normas laborales y las reglas de origen, con el objetivo de desalentar el traslado de empleos manufactureros fuera de Estados Unidos y Canadá.