JPMorgan apuesta por un destacado banquero de inversión y un experimentado operador como herederos de Dimon

La sorpresiva salida de Marianne Lake está reconfigurando la carrera por el máximo cargo del mayor banco estadounidense.

La más reciente reorganización del equipo directivo de JPMorgan Chase & Co. está elevando a dos veteranos de Wall Street dentro del banco: uno que hizo carrera operando bonos y divisas, y otro que pasó años asesorando a CEO en salas de directorio. Ambos quedan ahora en la primera línea para suceder al presidente ejecutivo, Jamie Dimon.

Los ascensos de Troy Rohrbaugh y Doug Petno forman parte del más reciente proceso de planificación de sucesión en la entidad. Rohrbaugh escaló desde las mesas de trading y ahora estará a cargo de los enormes negocios de JPMorgan orientados a clientes minoristas, mientras que Petno liderará el banco corporativo y de inversión.

Aunque Dimon, de 70 años, no ha dado señales de que planee retirarse en el corto plazo, la sorpresiva salida de Marianne Lake está reconfigurando la carrera por el máximo cargo en JPMorgan. Su retiro es “menos que ideal”, según el analista de Wells Fargo Mike Mayo, quien destacó su capacidad para impulsar un sólido crecimiento en el negocio de consumo que dirigía.

Mayo calificó a Petno como un “líder probado”, que ahora tendrá la responsabilidad exclusiva sobre el banco corporativo y de inversión.

En cuanto a Rohrbaugh, quien asumirá la banca de consumo que Lake encabezó durante años, el ascenso le da la oportunidad de supervisar la otra mitad de JPMorgan. “Si dirige con éxito el negocio de consumo durante los próximos años, estará muy bien preparado para liderar toda la compañía”, afirmó Mayo.

El ascenso de Rohrbaugh

Rohrbaugh, quien ingresó a JPMorgan en 2005, es conocido por mantener un bajo perfil como operador, con una marcada inclinación por la gestión de riesgos. Comenzó como jefe global de derivados de divisas y fue ascendiendo dentro del negocio de renta fija de JPMorgan hasta convertirse en jefe global de mercados en 2019. Posteriormente, en 2024, fue promovido al cargo de codirector del banco comercial y de inversión.

Aunque en ese momento Rohrbaugh, de 56 años, era menos conocido que su entonces par, Jenn Piepszak, el nombramiento le otorgó el control sobre una porción mucho mayor de los negocios mayoristas del banco.

Comenzó su carrera en las finanzas operando opciones para CooperNeff en la Bolsa de Filadelfia y posteriormente dirigió el negocio asiático de opciones sobre divisas del banco canadiense Banque Nationale. Durante un paso por Goldman Sachs estuvo a cargo del negocio de opciones sobre divisas en Norteamérica.

Originario de Baltimore, su primer empleo fue como guardia de seguridad en un condominio junto al mar. En una entrevista de 2015 recordó que trabajaba 40 horas durante la semana y entre 36 y 38 horas adicionales los fines de semana.

Más tarde estudió Ciencias Políticas y jugó fútbol americano en la Universidad Johns Hopkins, donde fue presidente de la fraternidad Alpha Delta Phi.

En JPMorgan construyó su reputación en las mesas de negociación, más que en la banca de sucursales o el financiamiento al consumo. Ascendió hasta dirigir los mercados macro —incluyendo tasas de interés, divisas, mercados emergentes y materias primas— y posteriormente fue codirector del negocio de mercados y servicios de valores.

Su promoción de 2024 marcó la primera vez que pasaba de ser un operador relativamente desconocido a integrar públicamente la carrera por la sucesión en JPMorgan. En una entrevista con Bloomberg News tras ser designado codirector del banco comercial y de inversión, recordó el día en que recibió la noticia.

Con este nuevo ascenso, ahora como copresidente, Rohrbaugh suma aún más responsabilidades al asumir el extenso negocio de banca de consumo.

“Darle a Troy una mayor exposición en esta área es importante para ampliar sus capacidades”, señaló Gerard Cassidy, analista de RBC Capital Markets. “Cuando llegue el momento adecuado, estas personas necesitan más tiempo y experiencia asumiendo responsabilidades más amplias para dirigir toda la compañía. Eso es precisamente lo que permitirá este movimiento”.

El camino de Petno

El recorrido de Petno hacia la disputa por la sucesión fue muy distinto. En una entrevista de 2019 recordó que llegó a Nueva York en 1989 con un solo traje y unos zapatos demasiado pequeños, sintiéndose sobrepasado por Manhattan y viviendo en un departamento en Queens que describió como un lugar intimidante.

El ejecutivo, de 61 años, estudió Biología en una pequeña universidad de artes liberales de Indiana, obtuvo un MBA en la Universidad de Rochester y fue contratado como analista en el grupo de petróleo y gas de JPMorgan en Nueva York. Más tarde terminó liderando esa división de recursos naturales.

Posteriormente dirigió durante más de una década el banco comercial de JPMorgan, enfocado en empresas medianas. Durante ese período, los ingresos del negocio crecieron más rápido que los del banco en su conjunto y contribuyeron a la expansión de JPMorgan en el mundo del venture capital y las startups, especialmente después de la adquisición de First Republic en una operación impulsada por el Gobierno en 2023.

A pesar de que en 2024 se incorporaron nuevos niveles de supervisión sobre su trabajo, Petno fue promovido el año pasado para reemplazar a Piepszak como codirector ejecutivo del banco corporativo y de inversión junto con Rohrbaugh, cuando ella fue nombrada directora de operaciones del banco.

Ahora, con el traslado de Rohrbaugh, Petno queda como único líder de esa división y se perfila para una competencia directa por el máximo cargo con quien fue su jefe. Toda su carrera se ha desarrollado en la banca comercial y de inversión, por lo que, si llega a convertirse en CEO, no contará con experiencia dirigiendo Chase, la enorme franquicia de banca de consumo de JPMorgan.

“En la banca de inversión uno gana o pierde”, dijo en la entrevista de 2019. “Eso era precisamente lo que me gustaba”.