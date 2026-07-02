Pasaporte chileno sigue siendo el más poderoso de América Latina, según el Global Passport Index

En un listado liderado por los europeos, el documento nacional subió una casilla hasta el lugar 46.

Chile volvió a liderar a América Latina en la edición 2026 del Global Passport Index, elaborado por la firma Global Citizen Solutions, consolidándose como el pasaporte más fuerte de la región al ubicarse en el puesto 46 a nivel mundial, un lugar por encima del ranking del año pasado.

El informe no solo evalúa la cantidad de países a los que un ciudadano puede ingresar sin visa o con trámites simplificados, sino que también incorpora variables como la calidad de vida, el atractivo para la inversión y la movilidad internacional, buscando medir el valor integral que ofrece la ciudadanía de cada país.

Con una puntuación de 83,07 sobre 100, Chile se mantiene como líder regional del índice, seguido por Brasil, que ocupa el puesto 49. Más atrás aparecen Argentina (52) y Uruguay (53), mientras que Costa Rica, México y Panamá completan el listado de América Latina.

¿Qué diferencia a Chile del resto?

De acuerdo con Global Citizen Solutions, el desempeño chileno responde principalmente a la fortaleza de sus fundamentos económicos e institucionales, más que a un solo indicador sobresaliente.

Entre esos destaca especialmente en el componente de calidad de vida, mientras que su principal debilidad continúa siendo el indicador relacionado con el atractivo para la inversión, un factor que limita una mejor ubicación en la clasificación general.

El informe también destaca que el documento permite viajar sin visa a 105 destinos, incluyendo países como Estados Unidos, Alemania, Francia, China y Japón.

A nivel global, entre los 197 países y territorios que revisa el estudio, Suecia figura con el pasaporte más poderoso del mundo en 2026. Completan los primeros lugares Suiza, Finlandia, Alemania y Dinamarca. Más atrás, en el décimo puesto, está Estados Unidos.

El Global Passport Index analiza 199 pasaportes y considera tres grandes dimensiones: movilidad internacional, oportunidades de inversión y calidad de vida. A diferencia de otros rankings, como el Henley Passport Index, no se limita al acceso sin visa, sino que incorpora variables relacionadas con las condiciones económicas y sociales que ofrece cada país a sus ciudadanos.