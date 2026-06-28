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Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras el alto el fuego se tambalea

La tregua se ve presionada mientras Teherán responde a los ataques estadounidenses atacando instalaciones militares en Bahréin y Kuwait.

Por: Financial Times

Publicado: Domingo 28 de junio de 2026 a las 03:20 hrs.

guerra Irán Israel Estados Unidos
<p>Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras el alto el fuego se tambalea</p>

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De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".

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