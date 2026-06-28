Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras el alto el fuego se tambalea

La tregua se ve presionada mientras Teherán responde a los ataques estadounidenses atacando instalaciones militares en Bahréin y Kuwait.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques durante el fin de semana, lo que intensificó las tensiones en Oriente Medio y puso en peligro el alto el fuego alcanzado hace menos de dos semanas.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, anunció que el sábado llevó a cabo "ataques contra múltiples objetivos" por segundo día consecutivo, después de que Irán atacara a petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz.

El último intercambio de ataques amenazó con socavar el acuerdo de alto el fuego provisional firmado por Estados Unidos e Irán el 17 de junio, que exigía el cese inmediato de las hostilidades y que Teherán permitiera que el tráfico marítimo en la estratégica vía fluvial volviera a los niveles anteriores a la guerra.

Ambas partes se acusaron mutuamente de violar el acuerdo, que prorrogó la tregua de abril por 60 días para permitir nuevas conversaciones.

El Comando Central de Irán (Centcom) afirmó que sus ataques tuvieron como objetivo la infraestructura de vigilancia militar iraní, los sistemas de comunicación, las instalaciones de defensa aérea, los depósitos de drones y la capacidad de colocación de minas.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) declaró que el país lanzó los ataques "en respuesta directa a la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial", por orden del presidente estadounidense Donald Trump.

“¡Aviones estadounidenses acaban de atacar depósitos de misiles y drones iraníes, así como emplazamientos de radares costeros, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, OTRA VEZ!”, publicó Trump en Truth Social.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán respondió a las pocas horas, afirmando en un comunicado emitido a primera hora del domingo que había llevado a cabo ataques con misiles y drones contra ocho instalaciones militares estadounidenses en la base aérea Ali Al Salem en Kuwait y la Quinta Flota de la Armada estadounidense en el puerto de Salman en Bahréin, según la agencia estatal de noticias iraní IRNA.

El ejército de Kuwait declaró que sus defensas aéreas estaban respondiendo a ataques con misiles y drones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin condenó la "renovada agresión iraní", que calificó de "escalada peligrosa".

Como parte del acuerdo, Trump también dijo que Estados Unidos liberaría los fondos iraníes congelados y levantaría las sanciones "tan pronto como se comporten".

"¡Es muy posible que nunca aprendan!", escribió Trump en Truth Social el sábado. "Puede que llegue un momento en que ya no seamos capaces de ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!".

La Guardia Revolucionaria advirtió que nuevas violaciones del acuerdo de alto el fuego paralizarían las conversaciones, y añadió que "las futuras agresiones enemigas... serán respondidas con una fuerza abrumadora" y que "cualquier barco infractor se enfrentará ahora a medidas aún más severas".

Los enfrentamientos del fin de semana se produjeron tras los ataques estadounidenses contra Irán el viernes, en respuesta a una ofensiva de drones iraníes contra el buque portacontenedores Ever Lovely, con bandera de Singapur. Informes adicionales publicados el sábado indicaron que otro petrolero había sido atacado.

Irán ha declarado que solo su ruta marítima designada a través del estrecho se considera segura, advirtiendo que cualquier embarcación que utilice rutas alternativas sería considerada como operando en aguas peligrosas y en violación del acuerdo.

En un comunicado, el Comando Central de Irán (Centcom) afirmó que se le había dado a Irán la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero que había optado por no hacerlo al atacar el petrolero Kiku, con bandera panameña, en la madrugada del sábado. El Centcom indicó que el buque navegaba cerca del estrecho de Ormuz con más de dos millones de barriles de petróleo crudo a bordo.

La Dirección General de Operaciones Marítimas del Reino Unido informó a primera hora del día que el buque había sufrido daños en su puente de mando tras ser alcanzado por un "proyectil no identificado".

La Organización Marítima Internacional suspendió el jueves su plan de evacuación para los buques atrapados en el estrecho, tras el ataque de Irán contra el Ever Lovely.

“Continúan los tránsitos de buques comerciales por el estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes, letales y preparadas”, declaró el Comando Central en un comunicado.

La reanudación de las hostilidades se produjo días después de que funcionarios libaneses e israelíes firmaran un acuerdo marco con Estados Unidos en Washington el viernes, tras cuatro días de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en el Líbano y desarmar a Hezbolá, el grupo militante respaldado por Teherán.

Funcionarios iraníes han intentado vincular el conflicto entre Israel y Hezbolá en el Líbano, que no ha sido parte de las conversaciones, con su acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos.

El acuerdo establece una hoja de ruta para la retirada gradual del ejército israelí de una "zona de seguridad" que se extiende unos 10 km hacia el sur del Líbano, comenzando con dos áreas "piloto" donde se desplegarán las Fuerzas Armadas Libanesas.

Tanto Trump como el vicepresidente estadounidense JD Vance han criticado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por continuar los ataques contra el Líbano mientras Washington intentaba negociar un acuerdo con Teherán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo ataques durante el fin de semana. En un comunicado emitido el domingo, afirmaron haber atacado a combatientes de Hezbolá armados con lanzagranadas y una plataforma de lanzamiento en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano. En un comunicado posterior, añadieron que el sábado habían realizado ataques en una "zona de seguridad" en el sur de Siria.