Huawei lanzará un teléfono con sistema operativo propio en una señal de la división tecnológica entre China y EEUU

lanzar su primer teléfono insignia capaz de ejecutar sus propias aplicaciones en un sistema operativo totalmente propio, en la última demostración de cómo la tecnología se está fragmentando en ecosistemas competidores estadounidenses y chinos. Huawei, el gigante tecnológico chino, está a punto de

El smartphone Mate 70, que saldrá a la venta el martes, contará con HarmonyOS Next, que Huawei espera establecer como tercer gran sistema operativo móvil junto a iOS de Apple y Android de Google.

Es la última prueba de que las sanciones estadounidenses diseñadas para debilitar a la empresa han consolidado el estatus de Huawei como gigante tecnológico. El grupo informó el mes pasado de que las ventas aumentaron un 30% respecto al año anterior en los nueve primeros meses de 2024.

El lanzamiento de software en el Mate 70 se basa en el impulso en hardware que se hizo el año pasado, cuando el grupo dio a conocer el Mate 60, impulsado por un procesador de desarrollo propio y fabricación nacional capaz de alcanzar velocidades cercanas al 5G, una hazaña que muchos en Washington creían que no era posible.

Sanciones norteamericanas

"Este es un punto de inflexión significativo para China, está siendo impulsado por el temor de que EEUU podría cortar todo", dijo Paul Triolo, experto en t

ecnología de Albright Stonebridge Group.

Las sanciones de EEUU en 2019 cortaron el acceso de Huawei a Google Mobile Services y obligaron al grupo a lanzar su primera versión de HarmonyOS, que se basaba en código abierto de Android, lo que permitía que las aplicaciones de Android funcionaran en sus teléfonos.

Mientras tanto, los programadores de Huawei construyeron poco a poco HarmonyOS Next, que sus fans han llegado a llamar "Harmony nativo" o "Harmony de cepa pura". Los desarrolladores de aplicaciones también deben reescribir sus propias aplicaciones para que funcionen con el nuevo código base.

Conseguir que los desarrolladores creen una masa crítica de aplicaciones "nativas" para Next se considera crucial para su éxito. Los programadores que han hablado con el Financial Times afirman que Huawei lleva organizando desde el pasado diciembre campamentos de formación y cursos intensivos en línea y fuera de línea para ayudarles a navegar por la nueva plataforma.

"Tenemos equipos que ayudan a los desarrolladores a ponerse en marcha", declaró un empleado de ventas de Huawei que pidió que no se revelara su nombre. "Hay un soporte a la espera listo para ayudar a resolver problemas". La empresa se ha centrado en prepararse para el lanzamiento las aplicaciones más utilizadas en China, añadió.

Las dificultades chinas

Huawei afirma que ya tiene 15.000 aplicaciones y servicios nativos en funcionamiento, entre los que se incluyen aplicaciones imprescindibles como el servicio de mensajería WeChat de Tencent, el centro comercial en línea Taobao de Alibaba y la aplicación de reparto de comida de Meituan.

Aun así, los primeros usuarios de la versión beta y los desarrolladores afirman que Next sigue siendo un trabajo en curso. Varias aplicaciones chinas clave para el lugar de trabajo aún no se han lanzado y al menos algunas de las 15.000 aplicaciones carecen de funcionalidad básica, según dos personas.

"Aún no podemos incluir WeChat Pay en nuestra aplicación. El SDK (kit de desarrollo de software) de Baidu tampoco es compatible, así que no podemos utilizar el servicio de localización de Baidu", se quejó un desarrollador, que trabajaba en una aplicación de Next para un gran grupo estatal. "Será un problema para el nuevo teléfono de Huawei. Los usuarios con teléfonos Huawei antiguos pueden esperar para actualizarse", dijo el desarrollador.

Para Huawei, desplegar un ecosistema en desarrollo para su buque insignia es apostar por que sus legiones de usuarios fieles pasen por alto sus deficiencias y empujen a los desarrolladores a ponerse al día.

El presidente de Huawei, Eric Xu, instó el sábado a los usuarios a adoptar y ayudar a mejorar el joven ecosistema Harmony. «Los sistemas operativos y los ecosistemas crecen a través del uso», dijo Xu en una cumbre sobre sistemas operativos. "Sólo cuando más y más consumidores acepten y utilicen HarmonyOS podrán el sistema y las aplicaciones iterar y mejorar rápidamente, permitiéndole entrar en un círculo virtuoso".

Huawei dijo que el HarmonyOS original ya funciona en 1.000 millones de dispositivos y que algunas aplicaciones creadas para Next se actualizaban casi a diario.

Rich Bishop, cuya empresa AppInChina publica aplicaciones internacionales en China, afirma que, por ahora, sus clientes prefieren esperar a ver qué pasa. Un desarrollador chino ofreció a un cliente 2 millones de RMB (US$ 276.000) por reproducir su aplicación para Next. "Huawei tiene la mayor base de usuarios de China, pero va a seguir siendo difícil que los desarrolladores internacionales se suban al carro", señaló.

Triolo, en tanto, espera que Huawei sea capaz de superar las primeras dificultades. "Llegados a este punto, está claro que China necesita su propio sistema operativo", afirmó.