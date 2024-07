La división internacional de Amazon se apresta a dejar atrás años de pérdidas gracias a la racionalización de su logística

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La división internacional de Amazon está en vías de obtener ganancias anuales, ya que las medidas para racionalizar las operaciones logísticas del minorista están dando sus frutos tras años de pérdidas.

La unidad, valorada en US$ 131.000 millones y que atiende a los clientes de Amazon fuera de Norteamérica, camina a registrar una utilidad operativa de US$ 1.600 millones este año, que aumentará a más de US$ 5.000 millones el próximo, según los analistas de una encuesta reciente de Refinitiv. Los analistas de JPMorgan han ido más lejos, con una previsión de US$ 4.300 millones en 2024.

El segmento internacional del grupo tecnológico registró pérdidas operativas de US$ 2.700 millones el año pasado, pero el buen arranque de 2024 le ha llevado a obtener beneficios en el primer trimestre. Anteriormente, la unidad había obtenido beneficios anuales por última vez durante la pandemia, que provocó un breve auge de los grupos de comercio electrónico.

El cambio de suerte se produce después de que Amazon ha trabajado para organizar mejor sus almacenes y operaciones de entrega en mercados extranjeros clave, como Alemania y el Reino Unido, lo que ha permitido agilizar los plazos de entrega y abaratar las operaciones locales.

"Me parece que se han dado cuenta", afirma Rick Watson, fundador de RMW Commerce Consulting. "Incluso con el lanzamiento de nuevos países, no creo que se vuelva a ver una caída negativa de la rentabilidad internacional".

Amazon puso en marcha sus primeras tiendas internacionales en 1998, pero sus operaciones en el extranjero han tenido dificultades para obtener beneficios constantes. La unidad ha acumulado pérdidas operativas anuales de US$ 18.800 millones desde que el grupo de comercio electrónico estableció su actual estructura de informes en 2016.

Recientemente, Amazon reorganizó su red logística norteamericana para almacenar los productos más cerca de los clientes, reducir los costes y los plazos de entrega y aumentar la frecuencia de los pedidos. Su segmento nacional registró unos ingresos de explotación de US$ 14.900 millones el año pasado.

Lecciones aprendidas

Andy Jassy, CEO de la empresa, declaró en mayo que las lecciones extraídas de la reforma estadounidense "se aplicarán a nuestras operaciones internacionales". El segmento exterior "será un negocio grande y rentable para nosotros", añadió, con la mejora del rendimiento de mercados "consolidados" como el Reino Unido y emergentes como Brasil.

También se espera que el creciente negocio publicitario de Amazon y el aumento de la automatización de los almacenes contribuyan a impulsar los beneficios del comercio electrónico mundial.

La empresa no desglosa los datos financieros de cada uno de sus mercados de ultramar, pero ha dicho que algunos maduros, como el Reino Unido, Japón y algunos países europeos, son rentables.

Amazon ha recibido presiones de los inversores para que revele con mayor transparencia sus cuentas internacionales, así como dónde y cuántos impuestos paga en el extranjero.

La continua presión del grupo para reducir los plazos de entrega se produce cuando se intensifica la competencia de rivales chinos del comercio electrónico, como Temu y Shein, que ofrecen una amplia gama de productos baratos a los consumidores dispuestos a esperar más tiempo por sus compras. En junio, el grupo estadounidense presentó sus planes para crear una sección de descuentos directamente desde China.