Samsung Electronics enfrenta la primera huelga de su historia, en medio de esfuerzos por recuperar su competitividad

Más de 6.500 trabajadores de Samsung Electronics participan en la primera huelga de la historia del gigante tecnológico surcoreano.

Los trabajadores del Sindicato Nacional de Samsung Electronics (NSEU, por sus siglas en inglés), cuyos más de 30.000 afiliados representan una cuarta parte de la plantilla de la empresa surcoreana, se declararon en huelga el lunes.

Los miembros del sindicato ya se habían tomado un día libre colectivo de sus vacaciones anuales a principios de junio, en la primera huelga de los 55 años de historia de Samsung. El sindicato exige que Samsung respete las actividades laborales, mejore las bonificaciones y aumente las pagas de vacaciones.

Con la participación de sólo el 20% de los miembros de NSEU, la huelga fue más débil que en otras grandes empresas coreanas, como Hyundai Motor, donde los sindicatos son más combativos. Pero la huelga no era obligatoria y, según los observadores, el número de huelguistas fue mayor de lo que esperaban el sindicato y la opinión pública.

La huelga, de tres días de duración, se produce en un momento en que Samsung se esfuerza por aliviar la preocupación por el debilitamiento de su competitividad tecnológica, especialmente en la fabricación de chips D-Ram avanzados, como los chips de memoria de gran ancho de banda utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial como ChatGPT.

El sindicato espera que se produzcan algunos trastornos en las operaciones de fabricación de chips de Samsung, y afirma que los 6.500 participantes estimados eran más trabajadores de lo esperado, incluidos 5.000 en diseño, fabricación y desarrollo de semiconductores. Samsung asegura que sus operaciones no se verán afectadas.

Son Woo-mok, líder sindical, dijo en una concentración bajo una lluvia torrencial ante la sede de Samsung en Hwaseong, a 45 km al sur de Seúl: "Hacemos esto por la desesperación de no poder hacerlo si no es ahora. Seguiremos luchando hasta que la empresa cambie". El sindicato ha amenazado con llevar a cabo una huelga de cinco días la próxima semana si la empresa no acepta sus demandas.

El momento de Samsung

La huelga se produce después de que Samsung anunciara la semana pasada su mayor crecimiento de ventas y beneficios en años en el segundo trimestre, gracias a la fuerte recuperación de la industria tras la histórica caída del año pasado. La empresa multiplicó por más de 15 su beneficio operativo de abril a junio, hasta 10.400 millones de wones (US$ 7.500 millones), gracias a la fuerte demanda de productos de inteligencia artificial.

A pesar de unos beneficios trimestrales superiores a los previstos, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo se enfrenta a una serie de retos.

En lo que va de año, las acciones de Samsung se han revalorizado un 10%, pero muy por detrás del 60% que han subido las de su rival SK Hynix, ya que los inversores siguen preocupados por su rendimiento en el floreciente segmento de la inteligencia artificial.

El malestar laboral es un nuevo reto para una empresa con reputación antilaboral. El número de afiliados a los sindicatos ha aumentado considerablemente desde que Lee Jae-yong, su presidente, declaró el fin de la política antisindical de la empresa en 2020.

El NSEU ha acusado a la dirección de Samsung de no capitalizar la creciente demanda de inteligencia artificial. Aún tiene que superar las pruebas de cualificación de Nvidia para los chips de memoria de gran ancho de banda, mientras que SK Hynix se ha beneficiado de ser el proveedor exclusivo de los chips más avanzados de la empresa estadounidense.

Muchos analistas esperan que Samsung empiece a suministrar los chips de gran ancho de banda a Nvidia en la segunda mitad de este año. "Probablemente ocurrirá en un futuro próximo", afirma Chan Lee, socio gestor de Petra Capital Management, un fondo de cobertura con sede en Seúl. "Ahora que la dirección está clara, la empresa se pondrá rápidamente al día en este campo".