Trump ordena a la fiscal Pam Bondi que se libere la transcripción de todos los testimonios en el juicio de Jeffrey Epstein

Por: Financial Times

S. Stacey en Washington y L. Fedor en Des Moines

Donald Trump pidió a la fiscal general de Estados Unidos que solicite la publicación de las transcripciones del Gran Jurado relacionadas con Jeffrey Epstein, mientras su administración intenta contener la negativa reacción a su manejo de los archivos relacionados con el difunto pedófilo convicto.

En una publicación en su plataforma Truth Social el jueves por la noche, Trump dijo que, “basándose en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein”, le había pedido a Pam Bondi que “presente todo testimonio pertinente ante el Gran Jurado, sujeto a la aprobación del Tribunal”. “¡Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debe terminar ya!”, añadió Trump.

Bondi respondió con una publicación en redes sociales: “Presidente Trump, estamos listos para trasladar el caso mañana a la corte y revelar las transcripciones del gran jurado”.

Choque con el WSJ

La decisión de liberar las transcripciones se produjo después de que el presidente publicara el jueves en Truth Social que un reporte de Wall Street Journal sobre la supuesta correspondencia entre Trump y Epstein era "falso, malicioso y difamatorio".

WSJ informó que, para celebrar el cumpleaños número 50 de Epstein en 2003, Trump escribió una carta que fue compilada en un álbum y que incluía un dibujo lascivo. En la carta, Trump le deseó a Epstein un feliz cumpleaños y escribió “que cada día sea otro maravilloso secreto”, según el informe. El presidente dijo que “muy pronto” demandará al WSJ, a su empresa matriz News Corp y a su propietario Rupert Murdoch.

En una publicación posterior en Truth Social, Trump calificó la carta de "FALSA" y añadió: "Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos". El viernes publicó: "Espero con ansias que Rupert Murdoch testifique en mi demanda contra él y su periódico basura, el WSJ. ¡Será una experiencia interesante!".

Los portavoces de News Corp y Murdoch declinaron hacer comentarios.

El presidente también descartó que existan evidencias en su contra en el caso. De existir, dijo, "¿por qué los demócratas, que controlaron los archivos durante cuatro años... no los usaron? ¡¡¡PORQUE NO TENÍAN NADA!!!"

La divulgación del testimonio del gran jurado normalmente está restringida, salvo las excepciones especificadas en las reglas federales de procedimiento penal.

Daniel Goldman, miembro demócrata de la Cámara de Representantes, sugirió que otros materiales podrían ser publicados por el propio Departamento de Justicia, en lugar del tribunal.

"¿Qué pasa con los videos, fotografías y otras grabaciones?", publicó en X. "El testimonio del gran jurado solo se referirá a Epstein y a (la socialité Ghislaine) Maxwell", quien posteriormente fue encarcelada por ayudar a atraer y manipular a adolescentes.

Reacción de las bases

En los últimos días, la Casa Blanca ha luchado por contener una reacción violenta de algunos sectores de la base "MAGA" del presidente sobre el manejo por parte de la administración de los documentos relacionados con la muerte de Epstein y su llamada lista de clientes.

Trump había prometido durante la campaña electoral publicar archivos relacionados con la muerte de Epstein, que ha estado en el centro de una larga conspiración desde que murió por suicidio en 2019.

En febrero, Bondi dijo que una lista de clientes de Epstein estaba "en mi escritorio ahora mismo para revisarla". Sin embargo, la semana pasada, el Departamento de Justicia y el FBI publicaron un memorando de dos páginas que afirmaba que no existía una "lista de clientes" ni "pruebas creíbles" de que Epstein "chantajeara a personas prominentes como parte de sus acciones". También afirmaba que se había suicidado.

Bondi dijo el martes a los periodistas que permanecería en su cargo de fiscal general "mientras el presidente quiera que esté aquí y creo que lo ha dejado meridianamente claro: son cuatro años".