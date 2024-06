4 Claves para entender el fallo de la Corte Suprema a favor de las tarjetas prepago y lo que viene en este negocio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El viernes 7 de junio, los emisores de tarjetas de prepago tuvieron motivos para celebrar. Después de un largo conflicto con el comercio iniciado en 2022, finalmente la Corte Suprema estableció que los retailers no podrán hacer distinciones o discriminaciones entre los distintos tipos de plásticos que operan en el mercado de medios de pago.

La disputa se inició en 2022, cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dictaminó una serie de condiciones para la competencia en el mercado de los medios de pago con tarjetas, cuestión que fue reclamada por una serie de actores del mercado, quienes acudieron hasta el máximo tribunal del país.

Después de más de un año de análisis, la Corte Suprema falló a favor de los emisores de tarjetas prepago, poniendo fin al impedimento que existía para realizar operaciones con prepago en Walmart y Falabella.com.

Según Tenpo, en Chile existen más de nueve millones de personas con tarjetas prepago y según Mercado Pago “en el último año se registró un aumento del 131,9% en el número de transacciciones mensuales”.

“El rechazo por grandes casas comerciales de operaciones que pretenden ser pagadas con tarjetas con provisión de fondos es especialmente preocupante, por oponerse a una política pública impulsada por el Estado de Chile”, sostuvo la sentencia.

Los emisores de prepago aseguran que la decisión de la Suprema terminará con una discriminación arbitraria, estimando que más de 30.000 comercios no permitían la utilización de tarjetas prepago. El economista Rodrigo Cifuentes afirmó que estas limitaciones generaban perjuicios anuales de hasta US$ 73 millones.

1 “Honor All Products”

La Corte Suprema dictaminó que los comercios deberán aplicar la regla “Honor All Products”, que prohíbe que los comercios que aceptan el pago con tarjetas puedan hacer diferencias entre sus categorías o variantes.

El gerente general de Tenpo, Fernando Araya, sostuvo a DF que “estos medios de pago están amparados por ley. Por lo tanto, era muy complejo el espacio de dejar que tarjetas con los mismos aparatos legales que una de crédito o débito no fueran aceptadas por el comercio”.

Desde Prepago Los Héroes sostuvieron que “la aplicación de la regla Honor All Products es una excelente noticia ya que las personas podrán utilizar distintos tipos de tarjetas sin discriminación por la tenencia de una u otra, lo que ayuda a la inclusión social a través de la financiera”.

Desde el mercado valoran el fallo como una medida que acelera e incrementa la competencia, y también porque significa mayor inclusión financiera y digital para las personas.

2 Más de nueve millones de beneficiados

En cuanto a los beneficiarios del fallo, Araya sostuvo que en Chile más de nueve millones de personas tienen tarjetas prepago y según Mercado Pago “en el último año se registró un aumento de 131,9% en el número de transacciones mensuales”.

Al no requerir una cuenta bancaria ni un historial crediticio, estas tarjetas son más accesibles para personas que no pueden obtener tarjetas de crédito o débito tradicionales.

El presidente de FinteChile, José Gabriel Carrasco, sostuvo que en estos métodos de pago “se ve una profundidad y una amplitud bien relevante en regiones y en personas que no están satisfechas con la banca tradicional”.

Tras el fallo, el mercado proyecta que la cifra de personas que las utilizan aumentará de manera exponencial en los próximos meses.

“Esto debería incrementar el uso fuertemente, porque independiente de que no sean muchos los comercios, la señal de que tu tarjeta es permitida en todas partes quita el miedo de ir a un lugar y no saber si al final cuando vas a pagar puedes usar o no la tarjeta”, sostuvo Carrasco.

3 Falabella y Walmart

De acuerdo a datos de FinteChile, casi el 90% de los comercios aceptan tarjetas de prepago. Sin embargo, en el mercado acusan que Falabella y Walmart, no permitían el uso de este mecanismo para pagar.

Walmart señaló que “la sentencia no solo fuerza la aceptación de todo tipo de tarjetas, sino que además perjudica a comercios y clientes al obligar incorporar medios de pago de alto costo”.

Sin embargo, el Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio, organismo constituido por representantes de instituciones públicas, entre ellas la CMF y el Banco Central, fijó que las comisiones por usar tarjeta de débito son de 0,50%, de prepago en 0,94% y para las de crédito en 1,14%.

“No es justificable que se acepte una tarjeta de crédito que es la más cara y que no se acepte una tarjeta de prepago que es más barata” argumentó Araya.

Falabella Retail sostuvo a DF que “no ha denegado ni menos aún descartado la incorporación de las tarjetas de pago con provisión de fondos, es más, en nuestras tiendas se recibe y acepta ese medio de pago”.

En el mercado explican que la negación al uso de tarjetas prepago por parte de Walmart y Falabella se debe a que estos actores tienen una fuerte presencia en el negocio de tarjetas de crédito, a través de Líder-Bci y Falabella con CMR, respectivamente. Por su parte, desde FinteChile sostuvieron que una investigación de la Universidad de Harvard de EEUU, estudió el impacto que tiene en la economía el que estos comercios no acepten tarjeta de prepago y el resultado concluyó que se pierden cerca de US$ 70 millones anuales por este motivo.

4 Transacciones transfronterizas

Actualmente, existen varias disputas legales en el TDLC respecto a los pagos fronterizos. Mientras que el Banco Central comenzó un proceso normativo para regular esta arista de negocios.

Por ello, en el mercado apuntan que otro de los efectos que podría traer el fallo de la Suprema afectaría las operaciones de pagos transfronterizas, en aplicaciones como Spotify, Netflix, u otras empresas del exterior.

El senior counsel de Aninat Abogados y exjefe de la División de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Cristián Reyes, sostuvo que “la Corte fue clara en que esto no se puede prohibir y por lo tanto, una cosa es que el Banco Central regule que hay que informar o hay que prevenir el lavado de activos, pero no se puede prohibir esa actividad de procesamiento transfronterizo”.

Para Araya, de Tenpo, el dictamen también va a producir una mejora para todos los emisores. “No tengo ninguna duda de que Visa y MasterCard van a verse obligados a mejorar aún más sus servicios. Probablemente pueda traducirse a mejores costos también”, afirmó.

Cabe recordar que estos actores si bien no han prohibido estos pagos, sí han manifestado sus reparos en torno a la seguridad de éstos.

“Hay varios juicios que están vigentes en el Tribunal, uno relacionado con si se puede o no se puede hacer estos procesamientos transfronterizos. Creo que este fallo de la Corte lo resuelve; incluso podría el TDLC cerrar esos otros casos que están vigentes y que ya se resolvieron”.

Reyes afirmó que este fallo puede significar que otros juicios que se encuentran vigentes también se den por concluidos.