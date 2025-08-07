Ganancias de Transbank suben 157% al primer semestre
La firma de medios de pago Transbank anotó un buen primer semestre, ya que a junio de 2025 registró utilidades por $ 10.704 millones, es decir, un 157% más en comparación con los $ 4.158 millones alcanzados en el mismo mes de 2024.
Según ejecutivos de la industria, el alza se explicó por un mejor rendimiento en los ingresos propios del negocio y de los asociados a la adquirencia.
En medio de su proceso de venta, el cual aún no culmina, la compañía ha realizado ajustes a nivel organizacional. Durante abril de este año, la exgerenta de la división de marketing y banca digital de Banco de Chile, Claudia Herrera, asumió como presidenta de la firma. Asimismo, en julio de 2025, tras un año de búsqueda, el expresidente de Getnet de Santander, Sergio Ávila, se sumó al grupo como gerente general.
