Tras quejas por inconvenientes para adultos mayores, la CMF aplaza un año la eliminación de tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación

La norma general que busca elevar los estándares de seguridad con el objetivo de disminuir los riesgos de fraudes en las transacciones electrónicas, entrará en vigencia el 1 de agosto de 2026.

Tras varias quejas en el sector financiero, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su consejo decidió modificar la entrada en vigencia, hasta el 1 de agosto de 2026, la eliminación de las tarjetas de coordenadas, como mecanismo de autenticación para pagos y transacciones electrónicas.

Esta decisión busca que los emisores de medios de pago puedan contar con un mayor plazo para implementar la transición de sus usuarios hacia sistemas más robustos de autenticación, en especial para aquellos grupos de personas, como los adultos mayores, que utilizan de manera más intensiva en el uso de medios impresos, como es la tarjeta de coordenadas.

El avance hacia nuevos métodos de autenticación, tiene como objetivo que las personas accedan a sistemas más confiables, de manera de estar más protegidos ante fraudes.

Asimismo, la CMF aplazó la entrada en vigencia de los casos obligatorios de uso de Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), de manera que la eliminación de la tarjeta de coordenadas y los casos obligatorios de ARC entren en vigor en el mismo momento al octavo mes del próximo año.

Estándares de seguridad

Cabe recordar que la norma de carácter general n° 538, publicada el pasado 17 de junio, elevó los estándares de seguridad mediante los cuales las instituciones financieras identifican a sus clientes, con el objetivo de disminuir los riesgos de fraudes en las transacciones electrónicas.

Con la regulación, las instituciones financieras deben resguardar la continuidad de los servicios a sus clientes y, asimismo, mantenerlos informados respecto a la implementación de los ajustes que generen cambios en la forma como operan habitualmente sus productos.

En esta línea, la CMF está monitoreando que las entidades financieras implementen todas las medidas necesarias para garantizar a sus usuarios el acceso continuo, sin interrupciones a sus productos y operaciones financieras.