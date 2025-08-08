Los sindicatos bancarios anuncian un paro en rechazo a la eliminación del tradicional feriado del 31 de diciembre de su sector
La cabeza del grupo sindical, Andrea Riquelme, aseguró que la manifestación deberá llevarse a cabo antes de que termine este año.
Hasta el Ministerio de Hacienda llegó este jueves, la confederación de sindicatos bancarios e instituciones financieras, en conjunto con trabajadores de la industria, para manifestarse en contra de la eliminación del 31 de diciembre como feriado bancario, medida incluida en la Ley Fintech.
La presidenta de la confederación de sindicatos bancarios y del sistema financiero, Andrea Riquelme, hizo un llamado a los trabajadores de la industria, a “prepararse para una gran paralización que deberá materializarse antes de fin de año”.
Agregó que, “con la máxima responsabilidad, nos corresponderá asumir los riesgos que ello implique y defender un derecho que por el tiempo adquirido, se tornó irrenunciable y que no podemos permitir se vulnera impunemente”.
Este anuncio se realizó luego de que el sindicato bancario afirmará que “se han agotado todas las instancias y herramientas que disponemos las organizaciones”, pues, el grupo sindical se reunió con el directorio de la Asociación de Bancos (Abif), el Ministerio de Trabajo y con la presidenta de la comisión de Hacienda del Senado y a la fecha, “aún no hay respuesta”, aseguró Riquelme.
