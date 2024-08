Caso Audios: la declaración clave del extrabajador de Grupo Patio para la formalización de la Fiscalía

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En el marco del segundo día de formalizaciones del denominado "Caso Audios", el fiscal que está exponiendo en la mañana de este jueves, Miguel Ángel Orellana, dio a conocer una declaración efectuada por un extrabajador de Grupo Patio, Marcelo Medina, quien dio cuenta de los vínculos de los exsocios de la firma, los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff con Daniel Sauer, socio de Factop.

De acuerdo con Orellana, la declaración que dio Medina el 8 de agosto de 2024, fue clave para establecer el vínculo entre los Jalaff y Sauer respecto de la emisión de facturas ideológicamente falsas.

DF tuvo acceso al Tomo 13 de la investigación del Ministerio Público, en donde se destaca la declaración que entregó Medina.

"Trabajé en Andueza y Sedgwíck Corredores de Seguros, como subgerente de Administración y Finanzas en esa empresa, lugar en que conocí a Cristian Menichetti. Él era gerente de Marketing Directo a cargo de las cuentas importantes", comienza su declaración, mencionando al actual Chief Operating Officer de Patio.

Continuó narrando que en 2006 comenzó a trabajar en Prolux (hoy Patio) a cargo de la contabilidad, impuestos, facturación y cobranzas, recursos humanos, tesorería y administración.

Agregó que el boom de crecimiento del grupo Patio se produjo entre 2013 y 2014, tiempo en el cual entraron como accionistas parte de la familia Luksic, Eduardo Elberg junto con un nuevo gerente de administración y finanzas, Francisco Rivera.

"Atendido que surge una necesidad ya que Patio crecía y los socios tenían numerosas sociedades y no dábamos abasto, se decide dividir las asesorías del backoffice de los socios de Patio y de las empresas operativas de Patio, y por ello creamos la sociedad Servicios Integrales de Backoffice SpA., en adelante, SIBO, en el año 2016", señala Medina en su declaración, agregando que el principal socio de SIBO era Álvaro Jalaff, con el 80%.

Las facturas de Jalaff a Factop

Medina prosiguió su declaración ante la Fiscalía indicando que, en 2018, los bancos locales comenzaron a reestringir las líneas de crédito a Antonio Jalaff, quien "en esa época, a través de sociedades ligadas en propiedad, comienza a emitir facturas a Factop, sin tener respaldo de servicios o ventas (ideológicamente falsas)".

"Partió con la sociedad San Antonio como emisora. La mecánica y sugerencia de esta opción vino directamente de Daniel Sauer, quien le explicó la operatoria y como lo hacía él en sus contabilidades. Entonces, Antonio nos instruyó hacerlo, y nos dio las indicaciones de no dejar registro contable, tal como le había dicho Sauer. Aun cuando me opuse, Antonio dijo que asumía toda la responsabilidad", sostuvo la declaración de Medina ante el Ministerio Público.

De acuerdo con Medina, entre los años 2019 y 2020, la deuda de Antonio Jalaff con actores del mercado ascendía a UF 650.000, que se expandió hacia fines de 2022 a UF 800.000, esto es, cerca de $ 26.000 millones. De este monto, la deuda con Factop era de UF 100.000, equivalente a $ 4.000 millones, entre cheques, letras y facturas.

"Desde 2018 en adelante fue subiendo exponencialmente el uso de facturas. En un primer período fue entre empresas del mismo grupo de Antonio Jalaff (2018-2020), después Sauer emitía a las empresas de Antonio (2021-2022) y finalmente, Daniel Sauer emitió en forma descontrolada de las sociedades ligadas en propiedad y administración a él, como Das, Guayasamin, Zico y Art a las sociedades de los Jalaff que manejaba en su cartera como clientes, en el segundo semestre de 2022 y principios de 2023", explicó Medina en su declaración.

Agregó que "los flujos que se generaban para Antonio Jalaff desde este mecanismo eran para financiar gastos personales, operacionales de las empresas, capital e intereses de deuda (muy altos), en algunas ocasiones para invertir en algún proyecto o en otra empresa".

Álvaro Jalaff

Siguiendo con el relato de Medina, en 2021, Álvaro Jalaff comenzó a realizar este mecanismo por sugerencia de Sauer. "Recuerdo que me pidió que subiera a su oficina y ahí estaba con Sauer, y me comentó que pensaba respecto a que utilizáramos facturas para financiar su caja", relató Medina.

Según su declaración, entre 2019 y 2020, Álvaro Jalaff tenía deudas por UF 600.000, la que a fines de 2022 subió a UF 700.000, equivalente a $ 22.000 millones. De ese monto, la acreencia con Factop era de UF 90.000.

"En 2020 y principalmente 2021 la necesidad de flujos era demasiada, por mantener su nivel de gastos, por compromisos que había adquirido, por lo que la presión era muy intensa, y el requerimiento de fondos a Factop y la solicitud de facturas de parte de Sauer no paraba", agregó Medina.

Cumpliendo las instrucciones dadas por Sauer a los Jalaff, según la declaración de Medina, esas facturas no debían considerarse en los registros contables para efectos tributarios mensuales ni anuales.

"En un comienzo, las facturas falsas se emitieron entre las sociedades de Antonio Jalaff, luego las de Álvaro con las de él. Posteriormente, Factop con las de ellos y finalmente, Sauer emite indiscriminadamente a distintas sociedades", reconoció Medina.

Explota el caso por corredora STF

Medina indicó en su declaración que en 2023, los problemas financieros de Factop, pero principalmente los de la corredora de los Sauer, STF Capital, comenzaron a presionar la situación financiera de los involucrados.

"En febrero-marzo de 2023 se vio que Daniel Sauer y Factop estaban con problemas por el tema STF, se decidió parparte de Alvaro no recibir ni emitir facturas. Esto fue informado a Daniel Sauer por mí", señaló.

Agrego que en ese periodo se contrataron equipos de trabajo con abogados externos e internos. "En ese tiempo era el equipo de Bofill y Escobar que estaba a cargo. También el equipo de abogados de MBC con Carolina Menichetti a la cabeza", dijo.

"Hubo varias reuniones entre Luis Hermosilla, Alvaro Jalaff y Cristian Menichetti para buscar soluciones al tema con Sauer (primer trimestre de 2023). Esto, antes que se difundieran los audios y que empezaran a levantar que los montos eran muy grandes de facturas y que Factop estaba estafando a medio mundo", sentenció Medina.

Finalmente, Medina que "el objetivo de este mecanismo (facturas) era generar financiamiento para uso de los Jalaff tanto para pago de deudas, como para sus gastos y también en algunos casos para inversión".

Chat JJT

En su declaración, Medina fue consultado por los fiscales respecto de un chat denominado "Coordinación Tema JJS", creado el 30 de noviembre de 2021 y en el que participan Antonio Jalaff, Cristian Cahe, Luis Hermosilla, Francisco Feres, Cristian Menichetti, Ignacio Bolelli, Pablo Manríquez, Álvaro Jalaff y Marcelo Medina.

- La Fiscalía le pregunta a Medina: ¿Para qué se creó y que se conversa en él?

- Este grupo de WhatsApp tiene por finalidad coordinar las distintas visiones y estrategias relacionadas con la deuda de Antonio Jalaff. Aunque se llega al acuerdo en el chat, a petición de Francisco Feres, que solamente se utilizará para fines de coordinación y que el contenido se conversará personalmente. Luego de la creación, comienza a solicitarse información con detalle de la deuda de Antonio (Jalaff), lo que significa que la situación de las facturas comience a hacerse conocidas por este grupo de personas, entre los que estaba el abogado Luis Hermosilla.

- ¿Tiene conocimiento de los pagos que se le hacían a Luis Hermosilla de parte de las sociedades del Grupo Patio y los hermanos Jalaff?

- Desconozco el detalle, sólo sé que se le pagaba en su calidad de abogado del grupo, a través de facturas emitidas a Gestión y Desarrollo S.A. Ignoro los montos y gestiones comprendidas en las facturas. Del mismo modo, tampoco tengo claridad de cuanto pagaba por arriendo mensual de su oficina.

La facturación de arriendo mensual la realizaba el equipo de administración y finanzas de Patio, a cargo del subgerente Patricio Baeza, más un equipo de facturación, dependientes directamente del gerente de finanzas, Francisco Rivera.

- ¿Qué relación tiene la corredora de bolsa STF con el grupo Patio y los Jalaff?

- No tuve relación permanente con STF, salvo para algunas operaciones específicas, como compra de divisas, transferencias internacionales, como abonos en las cuentas bancarias fuera de Chile de los hermanos Jalaff, etc. En todo caso, lo que sí tomé conocimiento es acerca de la creación del Fondo Estructurado, en el segundo semestre de 2022, en el que participó como AGF LarrainVial.

Las participaciones societarias de Antonio iban a quedar directamente en el Grupo Patio. Acá estaba la deuda de Antonio Jalaff expresada en reconocimiento de deuda, que se iba a poder pagar. La corredora STF fue la corredora que iba a transar las cuotas del fondo en la bolsa. La deuda de Antonio con Factop es una parte de la deuda total que él tiene. A mí me tocó participar en la entrega de información contable y financiera a LarrainVial, para realizar el due diligence. Ignoro de quien fue la idea de realizar este fondo de inversión.

- ¿Conoce la sociedad Las Vegas?

- Es la sociedad de inversiones, matriz del holding de Álvaro Jalaff. En el tiempo que Álvaro comenzó a viajar mucho en el 2018 me designó como apoderado, con firma conjunta con Ignacio Boilelli y María José Calderón. Ignoraba que me había designado gerente general. Respecto a pagos de Las Vegas a Luis Hermosilla no lo recuerdo en particular, se pagaba por esta sociedad siempre por instrucción de Álvaro Jalaff.

- ¿Conoce usted la sociedad Barros Negros?

- Era una sociedad de inversión de Álvaro, que su negocio principal era hacer inversión en sociedades startup y la que se usó para emitir facturas falsas a Factop. En algún momento constaté que por un error de los Sauer en 2023 ellos habían facturado a una sociedad con la misma razón social, pero distinto RUT, de otros dueños. Lo anterior lo supe en atención a la demanda judicial que presentó esta sociedad. En esta sociedad tuve también poder de representación con Bolelli y María José Calderón.

- ¿Sabe usted de un préstamo al hijo de Andrés Chadwick?

- No tengo conocimiento de ello.

- ¿Conoce a Leonarda Villalobos y ha tenido interacción con ella?

Sí, la conocí cuando le tuve que entregar información de unos RUT por instrucción de Álvaro Jalaff, en nuestras oficinas de Alonso de Córdova. Álvaro me dijo que era asesora legal de Factop, abogada. Estas sociedades eran las sociedades que se fiscalizaban en el Sil. Esto debe haber sido a fines de 2022 o principios de 2023.