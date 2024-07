Citi registra mayores ingresos en el segundo trimestre y otorga US$ 41 millones en acciones a su nuevo jefe de banking

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Citigroup Inc. anunció el viernes que ahora es probable que los costos para el año estén en el extremo superior del rango que proporcionó anteriormente, después de que el banco enfrentó una serie de sanciones regulatorias en los últimos meses.

Citigroup pudo reducir los gastos un 2% a US$ 13.350 millones en el segundo trimestre, lo que fue ligeramente mejor que el promedio de US$ 13.400 millones de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg.

Aún así, para el año, es probable que los gastos estén en el extremo superior del rango previamente previsto de entre US$ 53.500 y US4 53.800 millones, dijo el viernes el banco con sede en Nueva York. El banco registró US$ 56.400 millones en costos para 2023.

La orientación más estricta es una señal de que los intentos del banco por reducir costos pueden no ser tan sencillos como muchos inversionistas esperaban mientras el banco sigue adelante con un importante plan de recuperación bajo la dirección de su CEO, Jane Fraser. Ese esfuerzo se ha visto obstaculizado en ocasiones por cuestiones regulatorias y otros errores operativos de Citigroup.

Citigroup acordó a principios de este mes pagar casi US$ 136 millones en multas a los reguladores bancarios estadounidenses por hacer “progresos insuficientes” en la resolución de un par de órdenes de consentimiento que la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda cargaron al banco en 2020.

Ese fue el último de una serie de reveses regulatorios para Citigroup. El mes pasado, se ordenó al prestamista y a tres de sus rivales que mejoraran sus planes para una hipotética liquidación después de que los principales reguladores estadounidenses encontraran debilidades en sus planes.

Citi dijo en ese momento que estaba "totalmente comprometido a abordar los problemas identificados por nuestros reguladores".

El gigante de Wall Street también fue multado con 61,6 millones de libras (US$79 millones) por los reguladores del Reino Unido en mayo por fallas después de que una operación de un empleado de Londres provocara una caída repentina en las acciones europeas en 2022. Semanas después, una unidad del banco fue multada con casi 13 millones de euros (US$ 14 millones) por parte del regulador financiero de Alemania por el mismo tema.

Ganancias de ingresos

En el segundo trimestre, las cinco divisiones principales de Citigroup registraron ganancias en ingresos en comparación con el mismo período del año anterior. Eso ayudó a impulsar los ingresos netos del trimestre a US$ 3.200 millones, o US$ 1,52 por acción.

"Nuestros resultados muestran el progreso que estamos logrando en la ejecución de nuestra estrategia y el beneficio de nuestro modelo de negocio diversificado", dijo Fraser en el comunicado.

La división bancaria de la empresa superó las expectativas en el segundo trimestre, con ingresos que aumentaron un 38% a US$ 1.600 millones. El director financiero de Citigroup, Mark Mason, ha dicho anteriormente que los banqueros de inversión y los equipos de mercados de capital de su empresa se han visto ayudados por mejores perspectivas de asesoramiento sobre fusiones y suscripción de deuda y capital.

En la división de mercados de Citigroup, el banco reportó US$ 5.100 millones de ingresos. Esa cifra fue mayor de lo esperado, en parte gracias a US$ 400 millones de ganancias que el banco registró vinculadas a un intercambio de acciones con Visa Inc. que también benefició a bancos rivales.

Acciones a Raghavan

Bajo Fraser, el banco ha realizado contrataciones externas de alto nivel para ayudar a elevar los estándares en algunas de sus divisiones menos rentables.

Viswas Raghavan se unió a Citigroup procedente de JPMorgan Chase & Co. para reestructurar la recién formada franquicia bancaria del prestamista, que incluye banca de inversión junto con banca comercial y corporativa. El banco lleva mucho tiempo rezagado respecto de sus rivales en áreas como la asesoría.

Citigroup otorgó esta semana al ejecutivos acciones por valor de alrededor de US$ 41 millones a su valor actual. La indemnización sustituirá la compensación a la que Raghavan renunció cuando dejó JPMorgan.

Después de que Raghavan se uniera, Citigroup vio la salida de Tyler Dickson, quien había estado supervisando la banca de inversión a nivel mundial y era visto como uno de los principales contendientes internos para dirigir la división bancaria más amplia.

La debilitada división patrimonial del banco también superó ligeramente las expectativas, recaudando US$ 1.800 millones, impulsada por el crecimiento de su servicio Citigold para clientes privados.

En la división de servicios, que gestiona y mueve dinero en todo el mundo para importantes multinacionales y comerciantes, el banco obtuvo un aumento del 3% en ingresos.

Los ingresos de la rama de banca personal estadounidense de la empresa, que incluye tarjetas de marca, asociaciones y banca minorista, aumentaron un 6%.