Grupo español Banco Santander aumenta utilidades e ingresos a junio a nuevos récords

El grupo español Banco Santander obtuvo una utilidad neta de 6.059 millones de euros (US$ 6.544 millones) en el primer semestre, un 16% más que un año antes, y un 19 % en el caso de Sudamérica.

Fue posible gracias al crecimiento de los ingresos totales, que alcanzaron el récord de US$ 33.534 millones en todo el mundo, la captación de cuatro millones de clientes y el control de los costes.

En un comunicado remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, la entidad financiera explica que solo en el segundo trimestre del año el beneficio atribuido batió otro récord y sumó US$ 3.464 millones, un 20% más.

Estas cuentas, que contienen ya el impacto del impuesto español extraordinario a la banca (335 millones de euros) y superan las previsiones de los analistas, compensan también el incremento del 8% registrado por las dotaciones para posibles insolvencias como consecuencia de la normalización prevista en el negocio de consumo (Consumer).

Los recursos de clientes (depósitos más fondos de inversión) crecieron un 5%, hasta los US$1,4 billones, con un aumento de los depósitos del 2,4%, apoyado en el fuerte crecimiento de las imposiciones a plazo (+12%), así como en el incremento del número de clientes.

Los préstamos totales aumentaron un 2%, en tanto que la morosidad se situó en el 3,02%, frente al 3,07% anterior.

Por sectores, el mejor comportamiento fue para la banca minorista y comercial, que ganó 3.326 millones de euros hasta junio (US$ 3.592 millones), un 35% más que un año antes.

Por áreas geográficas, Europa obtuvo US$ 3.442 millones, un 24% más; Norteamérica, US$ 1.455 millones), un 3% menos; y Sudamérica, US$ 1.816 millones, un 19% más.

El crecimiento de los ingresos fue superior al aumento de costes, lo que permitió una mejora significativa de la ratio de eficiencia de 2,6 puntos porcentuales, hasta el 41,6%.