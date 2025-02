La banca brilla en bolsa: atraviesa por su mejor momento en al menos cinco años

15,2% de retorno en la bolsa acumula BCI en 2025.

La bolsa local está enfrentando un rally que tiene al IPSA sobre los 7.300 puntos. Y uno de los sectores que brillan en el selectivo es la banca.

Los cuatro bancos que forman parte del IPSA -Santander, Banco de Chile, Bci e Itaú- mantienen rentabilidades de dos dígitos en lo que va de 2025.

Las acciones de Bci lideran en este sector, con una variación de 15,22%. Los títulos se cotizan a $ 31.800, registrando su mayor valor en poco más de cinco años, pues en octubre de 2019 estuvieron sobre $ 34 mil.

En tanto, los papeles de Itaú Chile anotan 12,44% de expansión, mientras que la acción de Santander sube 11,84%% y Banco de Chile trepa 9,95%.

Este último actor presenta la mayor capitalización bursátil comparado con sus pares al posicionarse con US$ 13.275 millones, según Bloomberg.

De hecho, es la empresa nacional con el mayor valor bursátil tras haberle arrebatado el primer lugar del podio a SQM en 2024.

En tanto, Santander Chile tiene una capitalización bursátil de US$ 10.539 millones; Bci de US$ 7.352 millones, e Itaú Chile vale US$ 2.614 millones en bolsa.

Razones del alza

Según el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, el sector muestra holguras de capital, las que “hacen pensar que frente a las utilidades que obtuvieron en 2024 pudieran aumentar su política de dividendos”.

US$ 13.275 millones es la capitalización bursátil de Banco de Chile, la mayor del IPSA.

En tanto, el jefe de research de banco Itaú, Jorge Pérez, explicó que el alza de estas compañías en la bolsa se debe a un “mejor riesgo-retorno” del sector.

Para el analista senior de BICE Inversiones, Ewald Stark el desempeño “responde a que las expectativas de inflación han sido revisadas al alza en lo que va del año”.

Según Stark, el panorama anterior supondría otro año de resultados por sobre lo previsto. “El alza en precios de las acciones sería un reflejo del mercado incorporando este nuevo escenario”, dijo.

Proyecciones

¿Tocaron su techo los títulos de la banca? Para Pérez, aún “hay espacio para que estas acciones sigan subiendo (...) las estimaciones de resultados tienen sesgo al alza por la mayor inflación; la calidad de la cartera está empezando a estabilizarse, lo que podría traducirse en menores niveles de provisiones o bancos tomando un poco más de riesgo para expandir la cartera”.

Agregó que “los bancos están con niveles de rentabilidad superiores a prepandemia, no solo por inflación, sino que también por una mejora en la estructura de costos” y adelantó: “Los nuevos niveles de rentabilidad se mantendrán por encima del histórico, siendo esta la nueva realidad”.

Así, estimó que si las mejores rentabilidades son acompañadas de un ambiente de menos incertidumbres macro-política, “los bancos deberían ser una de las industrias que más se beneficien”.

En tanto, Araya estimó que el alza se mantendría, aunque hay aspectos globales que pueden interferir. Para el ejecutivo, si los aranceles de Donald Trump no generan presión inflacionaria en EEUU, la Fed y el Banco Central de Chile pueden bajar dos veces la tasa “y ahí se materializan las expectativas respecto a una buena evolución de los bancos en el mediano plazo”.