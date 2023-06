Las condiciones finales que ofrece Itaú Unibanco para la OPA sobre el banco en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A sólo horas de que se inicie la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones que Itaú Unibanco anunció a comienzos de marzo sobre el banco en Chile, el holding brasileño liberó este lunes los detalles de la transacción.

La firma brasileña ofrecerá $ 8.500 por papel a los accionistas minoritarios que tienen 34,38% de la propiedad del banco en Chile. La operación durará 30 días y finalizará el 5 de julio, pudiendo haber una prórroga, decisión que se comunicará más adelante.

La oferta

En cuanto a la oferta, Itaú Unibanco precisó que “no tiene por objeto adquirir el control de la compañía, dado que el oferente forma parte del grupo actualmente controlador. En consecuencia, no es necesario informar un premio por control”.

A pesar de ello, aseguró que el precio incorpora un premio de aproximadamente 15,44% sobre el precio de cierre, ajustado por dividendos.

Itaú Unibanco señaló que está dispuesto a desembolsar aproximadamente unos US$ 789 millones por el 100% del control del banco.

La corredora escogida para la OPA es Banchile y en el ámbito legal están Claro & Cía y el estudio neoyorquino Shearman & Sterling.

La firma advirtió en el prospecto que la ejecución de la OPA “causará una reducción en la libre flotación de las acciones. Por lo tanto, se espera que después de la ejecución, pueda disminuir la oferta y demanda por acciones, y por tanto también su liquidez y precio”.

Si bien Itaú Unibanco ha reiterado que busca quedarse con el 100% del banco, en los documentos que envió al regulador y al mercado manifestó que la transacción no está sujeta a la condición de un número mínimo ni máximo de acciones sean ofrecidas en venta. Por ello, enfatizó que no existe una condición para que se declare exitosa la operación.

Los minoritarios

Entre los accionistas minoritarios hay disconformidad (y en algunos casos cierta resignación) con el precio ofrecido desde Brasil ya que no reflejaría las perspectivas de rentabilidad que tiene el banco y además, porque el premio está por debajo de otras transacciones que se han realizado en el mercado.

Credicorp Capital reiteró en un informe enviado a sus clientes la semana pasada que el precio “no es atractivo para los accionistas minoritarios”, por lo que no descartaban que varios inversionistas no fueran a vender. Ahondó que “uno de los grandes problemas aquí es que Itaú Unibanco no tiene ningún incentivo para mejorar el precio de la OPA, ya que ya tiene el control de la empresa con una participación del 65,62%”.

De acuerdo a los documentos expuestos a la Bolsa de Santiago, Itaú Unibanco comentó que han tenido “contacto limitado” con ciertos ejecutivos principales y con otros accionistas de Itaú Chile en relación a la oferta. Especificaron que las reuniones “sólo incluyó información disponible públicamente”.

Entre los accionistas minoritarios están varios actores del mercado local como Consorcio, MBI, Falcom, AFP Capital, BICE Inversiones, IFC, entre otros.

Itaú Unibanco aseguró que dentro de sus intenciones no se considera la alternativa de convertir al banco en Chile en una sociedad anónima cerrada ni de cancelar la inscripción de sus acciones en el Registro de Valores de la CMF ni retirar los ADS de la Bolsa de Nueva York.

Acciones de Saieh

Itaú Unibanco indicó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos -SEC en su sigla en inglés-, que tras el proceso de ordenamiento de la estructura de capital del banco en Chile mediante la reducción de acciones, denominado reverse stock split, la compañía también tiene bajo control papeles ligados a la familia Saieh que posee luego de concretarse la liquidación de activos de CorpGroup Banking.

Las sociedades en cuestión son CGB II, CGB III, Saga II y Saga III. Estas cuatro entidades poseen un poco más de 10 millones de acciones que están avaluadas en US$ 107,5 millones.