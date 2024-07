Las ganancias de Goldman Sachs se duplican con creces hasta los US$ 3.000 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las ganancias de Goldman Sachs se duplicaron con creces en el segundo trimestre a US$ 3.000 millones, gracias a que el banco de Wall Street cosechó los beneficios de una recuperación acelerada en los acuerdos de negocios.

Los ingresos netos del trimestre superaron los US$ 2.800 millones que esperaban los analistas y superaron los US$ 1.200 millones del año anterior.

Un repunte de las fusiones, adquisiciones y acuerdos de deuda ha ayudado a impulsar las acciones de Goldman en aproximadamente una cuarta parte este año, superando el aumento del 13% en el índice KBW Bank y el avance del 18% en el S&P 500 durante el mismo período.

Los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 21% a US$ 1.700 millones en el trimestre, apenas por debajo de las previsiones. Los ingresos por operaciones de renta fija aumentaron un 17% a US$ 3.200 millones, mientras que Goldman ganó US$ 3.200 millones en operaciones con acciones, un 7% más que el año anterior.

El desempeño de ambos negocios fue mejor de lo que habían previsto los analistas.

Una recuperación de la banca de inversión ayudará a Goldman a poner fin a 12 meses tensos en los que la gestión del banco por parte del CEO, David Solomon, fue criticada.

"Estamos satisfechos con nuestros sólidos resultados del segundo trimestre y nuestro desempeño general en la primera mitad del año, lo que refleja un fuerte crecimiento interanual tanto en la banca y los mercados globales como en la gestión de activos y patrimonio", dijo Solomon en un comunicado.